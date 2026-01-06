Lo que necesitas saber: Desde el inicio de su administración, Trump expresó su interés por Groenlandia... pero, ahora con lo hecho en Venezuela, ese interés se ve más real (y peligroso).

Donald Trump ya vio que le está saliendo lo de Venezuela sin que nadie haga nada… así que ya dijo “pues también voy por Groenlandia…¿por qué no?”. Sin embargo, antes de que el asunto crezca, líderes de Europa se unen para decirle que “ahí si no”. Falta que les haga caso…

Líderes europeos le recuerdan a Trump que el territorio semi independente danés es parte de la OTAN

Los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, España, Polonia… y hasta de Italia…se unieron para lanzar un comunicado conjunto en expresar su apoyo a Groenlandia y recordarle a Donald Trump que la región ártica es “prioridad clave” para Europa y crucial para la seguridad internacional y transatlántica.

El anterior recordatorio tiene que ver con el hecho de que Groenlandia es parte de Dinamarca y, ya que el país danés forma parte de la OTAN, organización de la que Estados Unidos también es parte… entonces, ¿cómo por qué viola los acuerdos entre Estados miembros?, insinúan los firmantes del comunicado.

Foto: Getty Images // Crecen plantas en Groenlandia.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”, agrega el comunicado firmado por, quizás, las principales potencias europeas.

Groenlandia pertenece “legítimamente” a Estados Unidos, asegura asesor de Trump

En la carta respaldada por los presidentes Emmanuel Macron de Francia y Pedro Sánchez de España, así como los primeros ministros Friedrich Merz (Alemania), Giorgia Meloni (Italia), Donald Tusk (Polonia), Keir Starmer (Reino Unido) y Mette Frederiksen (Dinamarca) se hace referencia al muy acudido respeto a la soberanía e inviolabilidad de las fronteras.

El domingo 4 de enero, Trump fue directo: quiere que Groenlandia sea de Estados Unidos por asuntos de Seguridad Nacional. “Dinamarca no podrá hacerse cargo de Groenlandia”, advirtió… él lo hará, dijo, en unos cuantos meses… quizás días.

Stephen Miller, asesor de Trump, aseguró que Groenlandia pertenece a Estados Unidos de manera legítima… así que, en el momento que el gobierno de Trump lo quiera, puede tomar el territorio semi independiente danés.

Miller despreció tratados internacionales que protegen a países de intervención como la que pretender ejecutar Estados Unidos en Groenlandia. Para él se tratan de “sutilezas internacionales”.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, que se rige por la fuerza, que se rige a la fuerza, que se rige por el poder”, aseguró en entrevista con Jake Trapper de CNN.