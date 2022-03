Lilly Téllez, Santiago Creel y Cabeza de Vaca cubren perfil presidenciable del PAN, dice Marko Cortés

Y si los nombres que adornan el título de esta fregona nota no les llenan el ojo, no se preocupen, porque el líder nacional del PAN, Marko Cortés, echó unos más. Igual de potentes…

Durante la reunión plenaria del PAN (donde se reunió la crema y nata de los legisladores emanados el blanquizul), el líder nacional del partido, Marko Cortés, aventó los nombres de quienes, desde ahorita, ya mostraron su disposición para ser candidatos presidenciales en 2024. Unos dirán que la caballada está flaca, pero él dice que “el PAN tiene con qué”…

¿Con qué, qué? Eso es lo que no especificó. Bueno, el caso es que al menos son varios los personajes que han levantado la mano para lanzarse por la presidencia en las próximas elecciones.

“He hablado con Mauricio Vila y no se ha descartado”, presumió Cortés… ¿Quién? El gober de Yucatán. “He hablado con Mauricio Kuri [gobernador de Querétaro] y no se ha descartado”.

Uffff, no pues sí… bueno, además, el líder del PAN señaló que Maru Campos, pese a que no lleva ni un año como mandataria de Chihuahua, también ya anda pensando en ser presidenciable, lo mismo que la senadora Lilly Téllez.

“He hablado con mi amigo Santiago Creel y dice que está puesto, si el partido así lo necesita”, agregó el líder del PAN, quien también enlistó al todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

Marko Cortés advirtió que la lista se podría incrementar, toda vez que no quieren que les pase lo del 2018, cuando el partido se dividió porque por ahí se cortaron de tajo algunas intenciones presidenciales.

“Vamos a trabajar realmente por la cohesión por la unidad, pero requerimos con diálogo, con mucha construcción y con mucha apertura darles juego exposición a quienes busquen ser nuestros aspirantes a la Presidencia de la República. El PAN tiene con qué. Tenemos con quiénes”.

Aunque esta vez no lo nombró, MArko Cortés ha señalado en otras ocasiones que Ricardo Anaya podría repetir como candidato presidencial del PAN, nomás será cuestión de que arregle la bronca que se trae por acusaciones de sobornos.

“Claramente el PAN tiene opciones, tenemos la alternativa para poder corregir las cosas en México porque no se trata de ganar por ganar sino con quien ganar para bien gobernar”, señaló Cortés.