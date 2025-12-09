Lo que necesitas saber: Bielorrusia ha negado en repetidas ocasiones que tenga responsabilidad por los globos e incluso ha acusado a Lituania de provocaciones.

Lituania está enfrentando una situación poco usual que ha causado caos en el tráfico aéreo y los ha hecho tener que declarar estado de emergencia: la llegada de globos meteorológicos.

Aeropuerto de Lituania // Foto: Getty Images

Lituania declara estado de emergencia por globos meteorológicos

Y no, no es broma. Lituania declaró estado de emergencia y hasta pidió al Parlamento que autorice el apoyo militar contra una ola de globos que han interrumpido en varias ocasiones el tráfico aéreo del país durante los últimos meses.

El gobierno de Lituania asegura que estos “globos meteorológicos” han sido enviados desde Bielorrusia y son enviados por contrabandistas de cigarros. Además de que son considerados como un ataque de los aliados de Rusia.

“El estado de emergencia se declara no solo por las perturbaciones en la aviación civil, sino también por motivos de seguridad nacional“, declaró el ministro del Interior, Vladislav Kondratovic.

Globo meteorológico // Foto: Getty Images

Bielorrusia niega las acusaciones

Eso sí, Bielorrusia ha negado en repetidas ocasiones que tenga responsabilidad por los globos e incluso ha acusado a Lituania de provocaciones.

Además, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, señaló que andan exagerando respecto a los incidentes con globos y que no quieren una guerra con ellos. Sea o no verdad, Lituania ya anda en estado de emergencia.