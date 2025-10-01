Lo que necesitas saber: Últimamente, la estafa de las llamadas perdidas 'wangiri' ha estado dando lata en los teléfonos mexas.

Lo más fácil —y como mucha gente lo hace— es no contestar números desconocidos, pero en caso de que lo hayas hecho, por acá te damos algunos tips útiles y, de paso, te contamos qué onda con la estafa de las llamadas perdidas desde Estados Unidos y más. ¿De qué va el wangiri?

El wangiri no es otra cosa más que un tipo de fraude mediante llamadas telefónicas “perdidas” o exprés.

Foto: FOX

Y pueeees… así lo llaman porque proviene del japonés que significa llamada y corte.

‘Wangiri’: La estafa con llamadas perdidas desde Estados Unidos

A estas alturas todo mundo en México ha recibido, al menos, una llamada sospechosa desde el extranjero.

Ya sea con los prefijos +44 (el de Reino Unido) o +1 (del gabacho). El truco es que los estafadores utilizan y llaman desde un número con prefijo internacional para después colgar de inmediato.

Foto: @SSC_CDMX

De acuerdo con la Policía Cibernética, los estafadores cuelgan en corto para que, si le gana la curiosidad a la gente, les devuelvan las llamadas, que a su vez genera cobros internacionales o cargos altísimos. Hasta ahí el concepto del wangiri.

Y, como dice María Elena Esparza, consejera en Género del Consejo Ciudadano: “Ahí empieza el enganche” del fraude.

Peeeeeero eso no es todo

En caso de que una persona conteste, estas llamadas falsas ponen en acción una grabación que simula ser una oferta de trabajo —diciendo, por ejemplo, “Hemos visto tu CV”— o un asunto de emergencia.

¿Qué sigue? Te indican que para aplicar por la oferta laboral agregues tu número a WhatsApp y después sigas una serie de instrucciones que puede terminar en distintos escenarios.

Como el descrito por el periodista Ignacio Villaseñor, quien explica que una vez estando en el chat de WhatsApp, los estafadores buscan la manera de enviarte a Telegram.

Te envían un producto y piden que navegues en una página de comercio electrónico, les envíes la captura y tu cuenta de banco para que te depositen dinero.

Foto: Pexels.

La dinámica se repite hasta que comienzan a cobrarte “comisiones” con la promesa de que te depositarán más lana.

Algo similar a la estafa de trabajar “dando likes” de la que ya les hemos contado en Sopitas.com —acá pueden leer más sobre el modus operandi.

Total que el chiste es que si contestas no sigas las instrucciones ni des clic a los enlaces que puedan enviarte.

Y… ¿cómo funciona?

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor explicó —en un hilo en Twitter, acá lo pueden cachar— que es probable que estas llamadas se hacen desde computadoras.

Es decir, que desde una computadora —no por celular— los estafadores realizan llamadas con los prefijos de Estados Unidos, Canadá y más países porque compran números virtuales (nada caros) y automatizan los mensajes.

Foto: @ivillasenor

La compra de estos números virtuales es a través de paquetes Voice Over IP, que da chance de hacer y recibir llamadas por internet en vez de líneas telefónicas.

Y, además, permite operar números de más de 150 países desde cualquier parte del planeta —acá pueden consultar la investigación de Villaseñor para Publimetro.

¿Cómo evitarlas?

En entrevista en Imagen TV, María Elena Esparza explicó que si bien ya se viralizó esto de las llamadas perdidas desde Estados Unidos y otros países —que, va de nuevo, son falsas y el anzuelo para un fraude—, en lo que va de 2025 el Consejo Ciudadano ha recibido pocos reportes. Unos 54.

Aunque desde 2019 han atendido 58 mil reportes de distintos tipos de fraude. Y para evitar cualquier bronca, Esparza recomendó usar la app del Consejo Ciudadano “No + extorsiones”.

Foto: especial.

Se trata de una app gratis para IOS y Android que es un escudo digital para que no puedan entrar las llamadas de 600 mil números registrados desde donde se intenta la extorsión.

Ojo, que también se pueden recibir mensajes de estos números por SMS y Whatsapp.

Otros tips

La Policía Cibernética recomienda instalar y actualizar programas de antivirus o renovar tus contraseñas —que sean seguras. O sea, hay que echarle imaginación para hacer las combinaciones y el nivel de dificultad.

Hacer la verificación en dos pasos en apps y cuentas personales. Evitar abrir enlaces sospechosos y bloquear esos números. Y la clásica de nunca dar tus datos personales ni bancarios.

¿Cómo consiguen los números?

Hasta el momento la Policía Cibernética no ha explicado cómo es que los números de decenas de personas llegaron a manos de esta red de estafa wangiri.

Sin embargo, no se trata de algo nuevo y hay experiencias hasta en Estados Unidos, donde hallaron que ese tipo de llamadas corresponden a un marcado aleatorio o resulta que una que otra “empresa” obtuvo y vendió la información de los usuarios. También existe el riesgo de hackeo en distintas plataformas.

Como sea, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomienda que antes de ingresar tu info personal a una página web, busques si ha tenido broncas relacionadas con estafas o quejas.

O, por otra parte, lee las letras chiquitas donde chance resulta que estás aceptando la recopilación de tus datos y, lo peor, que se vendan a otras compañías.