Rechaza López-Gatell que fin de conferencias sea por cuestionamientos de periodistas

Para poner fin a las especulaciones que vinculan el cierre de las conferencias sobre la pandemia con la polémica que López-Gatell tuvo hace unos días con la periodista Peniley Ramírez, el propio subsecretario de Salud reiteró cuáles son las razones por las que ya no estará diariamente engalanando las pantallas con su presidencia.

“Esta decisión obviamente no se toma de un día para otro; desde hace más de un mes, el presidente instruyó a Jesús Ramírez que empezara a conversar con nosotros para el plan del cierre del ciclo”, señaló López-Gatell en su penúltima conferencia desde Palacio Nacional. “Precisamente al considerar lo que ya comentamos: una epidemia con 20 semanas consecutivas de receso, de reducción que entra en un periodo de estabilidad, que todos los indicadores muestras estabilidad y que nos permite pasar a otro ciclo, a otro ritmo de comunicación”.

Para López-Gatell resultan “pueriles” los señalamientos que señalan que el fin de sus conferencias tienen que ver con el choque que tuvo con la periodista Peniley Ramírez, quien acudió el pasado miércoles a Palacio Nacional a intentar aclarar algunos puntos de la investigación que publicó para Univisión, respecto a supuestas irregularidades en la aprobación de la vacuna de CanSino en nuestro país (las cuales la firma china aclaró en un comunicado).

“La sola asociación temporal de decir ‘esto ocurrió y al día siguiente anuncian que se cancela’, es tan absurda y tan pueril como si se pensara que porque hubo una gran granizada justo el día que lo anunciamos pues lo estamos cancelando por la granizada o porque vino la vicepresidenta de Estados Unidos o porque Cruz Azul se coronó campeón, es así de absurdo el nivel de argumentación tan básico de algunos segmentos”, criticó el subsecretario de Salud.

Luego de reiterar que, para él es bienvenida la crítica y pluralidad de parte de la prensa, López-Gatell aclaró que el cierre de las conferencias no quiere decir que la pandemia haya llegado a su fin, ya que el virus todavía existe, no sólo en México, sino en todo el mundo y, mientras esta situación no cambie, siempre habrá la posibilidad de un repunte del número de contagios.

“Pero en algún momento teníamos que cerrar el ciclo de esta comunicación, pasar a otras que nos permitan tener un repertorio de información, no sólo sobre la epidemia de COVID, sino los múltiples temas de la transformación del sistema de salud y los múltiples asuntos de interés en el vasto universo de la salud pública”.