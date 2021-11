Dice Lorenzo Córdova que le han propuesto ser candidato presidencial

Ahhh, pero también dice que se ha negado rotundamente, ya que tiene un compromiso que cumplir con el INE (el cual acaba en 2023). ¿Después, quién sabe?… esto es lo que dice Lorenzo Córdova.

Aunque de manera un tanto menos aparatosa que en otras ocasiones, pero se está desarrollando la Feria del Libro de Guadalajara y, entre las varias presencias de personajes, ayer (29 de noviembre) destacó la de Lorenzo Córdova, quien ¿se destapó como candidato presidencial?… podría ser.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que ya le han planteado lanzarse como candidato presidencial. ¿Quién? De eso no habló. Lo que sí presumió es que se ha dado a desear y a todos les dice que no.

“Ha habido expresiones que lo han planteado pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta”, señaló Lorenzo Córdova durante su participación en el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía.

Pero entonces no se destapó… ¿o sí? Bueno, dijo que se ha hecho de la boca chiquita para ser candidato… pero eso porque tiene “una responsabilidad que cumplir al frente del INE… hasta el 3 de abril de 2023”, agregó coquetamente el funcionario.

Los planes de Córdova cuando acabe su cargo en el INE

Pues bien, aunque todo lo anterior se podría tomar como un “nomás acabo esta chamba y entonces sí”, Lorenzo Córdova trató de aclarar que no lo busquen, eh, no va a estar disponible para ninguna candidatura, eh. No insistan.

Según el titular del INE, su plan es acabar con el INE… digo, acabar su trabajo en el INE y luego regresar a la docencia. Allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde, por cierto, ya hasta está acondicionando su espacio.

“La única boleta en la que voy a aparecer, va a aparecer mi nombre son en las boletas de calificaciones de mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM”, advirtió el del INE.

Dado lo flaca que está la caballada de la oposición, Lorenzo Córdova ha sonado como un posible candidato presidencial. Junto a él, otros personajes como Claudio X. González, José Woldernberg… y hasta Ricardo Salinas Pliego.

Eso del lado “sin partido”. Porque también está Ricardo Anaya… y Ricardo Anaya y, claro, Ricardo Anaya. Entonces, como está el panorama, todavía no crean que Lorenzo Córdova está descartado.