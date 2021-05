Lo que sabemos del hackeo a la Lotería Nacional y el plazo que estaría por vencerse

Desde hace algunos días, en México circula una curiosa noticia que pone en el ojo del huracán a la ciberseguridad gubernamental. Señalan que la Lotería Nacional ha sido hackeada, que perdieron acceso a delicada información y que tienen un plazo —de tan solo 10 días— para pagar una millonada.

¿Algo importante? La Lotería Nacional no ha confirmado el hackeo… pero el asunto está sonando rudo en el mundo digital.

Todo surgió a raíz de un reporte de Hiram Alejandro Camarillo, director de la empresa de seguridad cibernética Seekurity, en su cuenta de Twitter.

El hackeo a la Lotería Nacional

De acuerdo con el especialista, acompañado de capturas de pantalla con las denuncias de un grupo de hackers llamado Avaddon, la Lotería Nacional había sido hackeada y los tenían atoradísimos. “Contamos con datos como contratos y convenios de 2009 a 2021, documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, outsourcing, y mucho más”, señalaba.

El reporte se publicó el pasado jueves y les daban 10 días para pagar. Ese plazo se vencería el próximo 6 de junio.

Si no cooperaba la Lotería Nacional, el grupo de hackers amenazaba con publicar información sensible. En la denuncia, venían probaditas de algunos documentos importantes con contratos, pólizas o pagos.

Las condiciones del hackeo son todavía desconocidas.

Se sabe que el grupo de hackers Avaddon utiliza un sistema de ransomware. En una explicación breve, consiguen acceso a los sistemas empresariales con correos que parecerían normales —phishing— y desencadenan un software que encripta toda la información delicada de las compañías. La liberan después de recibir un pago.

¿Qué ha dicho la Lotería Nacional?

Ahí está el detalle. Hasta el momento, la Lotería Nacional no ha dicho ni pío acerca del supuesto hackeo.

En un breve comunicado, señalaron que todos sus sistemas están funcionando con normalidad. “Nuestro soporte tecnológico para la realización de sorteos y concursos se encuentra operando normalmente”, señalaron.

En ese mismo mensaje comentaron que las cosas que le podrían preocupar al público —los resultados de los concursos, los ganadores o el recuento de los sorteos recientes— se pueden consultar sin ninguna bronca en su página de internet o en sus redes sociales.

¿Lo curioso? La Lotería Nacional avisó que andan fortaleciendo sus sistemas de informática.

Avaddon se “puso punk”

Después de que la Lotería Nacional se hiciera pato con el supuesto hackeo y no confirmara —ni negara— la preocupante información que circula, el grupo respondió con urgencia.

Hiram Alejandro Camarillo le dio seguimiento al caso y publicó la segunda amenaza de hackers Avaddon.

#Avaddon actualizó el post de LN:

“no comprenden la seriedad de la situación”

“el hecho de querer ocultar que fueron hackeados y les robaron info, que tal si les decimos que tenemos información de acoso sexual en el lugar de trabajo, incidentes desagradables”

“Aparentemente, la empresa no entiende la gravedad de la situación”, señalaban en su publicación. “¿Qué tal si les decimos que tenemos información de acoso sexual en el lugar de trabajo, incidentes desagradables y mucha suciedad relacionada con su compañía?”

En el mensaje, que reportó Aristegui Noticias, compartían el adelanto de una denuncia de acoso a trabajadoras en la Lotería Nacional.

Entonces, ¿qué pasará?

Como muchas situaciones digitales, la cosa no está muy clara. El grupo de hackers ha anunciado que seguirán publicando información si la Lotería Nacional no se pone en contacto con ellos y el plazo —de ser cierto— se vencería el próximo 6 de junio. Mientras tanto, la oficina de sorteos en México no se ha pronunciado al respecto.

*Con información de Excélsior, El Financiero y Aristegui Noticias