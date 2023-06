La periodista Lydia Cacho escribe una columna para Opinión 51 en la que da a conocer muy graves acusaciones que pesan contra el exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich: desde actos racistas e intentos de asesinato, hasta señalamientos de acoso sexual.

“¿Le perdonarías que haya intentado matar a su esposa y la haya tirado desnuda a la calle para darle una lección?”, pregunta Lydia Cacho a los lectores de su texto titulado “Crueldad y fama”, en el que apunta que la fama del guitarrista lo ha protegido de pisar la cárcel.

Foto: facebook.com/marcovichfanpage

“Si el agresor no fuese el productor musical y guitarrista Alejandro Marcovich, ya hubiese sido detenido”, asegura la periodista Lydia Cacho, cuya carrera se ha caracterizado por denunciar casos de abuso ejecutados por gente de poder, como el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri.

¿Qué acusaciones hay en contra de Alejandro Marcovich?

De acuerdo con Lydia Cacho, el exguitarrista de Caifanes tiene un historial de violencia contra su familia (hijo, hija y esposa), así como contra estudiantes y músicos con los que ha trabajado.

No son casos recientes, algunos. La periodista dice tener más de 20 años de conocer a Marcovich y es así como llegó a ser testigo de varios de ellos y otros que le han sido compartidos.

Foto: Cuartoscuro

“Recuerdo cuando una estudiante suya de música, una chica de 17 años me contó cómo la había acosado sexualmente y cuando ella se negó, él la insultó y le dijo que miles de mujeres morían por un beso de Alejandro Marcovich”.

Según señala Lydia Cacho, a pesar de su actual estado de salud (hace tiempo anunció que tiene cáncer de próstata), Alejandro Marcovich no ha dejado de ejercer violencia en contra de sus familiares y otras personas.

Por ejemplo, cuenta que su hija, al visitarlo en el hospital de Cancerología donde recibe tratamiento, vio cómo insultaba a personal de enfermería y, cuando trató de calmarlo, fue víctima de lo mismo: “tú eres una mexicana de mierda”, le dijo. “Los mexicanos no saben ni leer”.

Foto: facebook.com/marcovichfanpage

Lydia Cacho señala que un recientemente Marcovich atacó a su hija Béla, causándole lesiones en la clavícula. Debido a esto, las autoridades establecieron “Código Águila”, con el que el exCaifanes tiene prohibido acercarse a su familia. Según la periodista, el músico fue evaluado y se le clasificó como una persona que representa “alto riesgo de violencia feminicida”.

Hija de Alejandro Marcovich confirmaría señalamientos de Lydia Cacho

Lo anterior sería reforzado desde una cuenta de Twitter de Béla Marcovich. Desde ahí, ha reprochado las críticas que el ex de Caifanes realiza contra gente del medio musical (especialmente sus excompañeros de grupo y la mánager de la banda). Además, desde antes de la publicación de la columna de Lydia Cacho, Béla Marcovich ya denunciaba agresiones de parte de su padre.

Bela y su padre, Alejandro Marcovich / Captura de pantalla

“Estoy muy indignada y cansada de que mi papá se haga la víctima con todos mientras él ejerce violencia dentro de su propia familia. Nunca me ha gustado ventilar problemas familiares pero ya me está hartando su doble discurso e incongruencia. No es justo”.

Fans de Alejandro Marcovich han dudado de la identidad de quien dice ser hija del guitarrista. Sin embargo, ésta en repetidas ocasiones ha retado a que el músico desmienta su identidad. Alejandro Marcovich no ha contestado.