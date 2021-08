15 años de lucha y… ordenan liberación de Kamel Nacif en Líbano, denuncia Lydia Cacho

Este viernes 27 de agosto Lydia Cacho compartió una mala noticia relacionada con el caso de Kamel Nacif: una magistrada ordenó a las autoridades de Líbano la liberación del empresario, acusado de tortura contra la periodista —quien en 2005 fue detenida por la Policía de Cancún y Puebla, acusada de difamación por Nacif.

A raíz de esa detención y la tortura a la que fue sometida, Lydia Cacho inició un camino que le ha tomado más de 10 años para que este caso no quede impune y haya justicia.

Sin embargo, este objetivo se vio empañado por la decisión de dos magistradas, quienes a finales de julio de este 2021 decidieron que no había manera de comprobar que Kamel Nacif está relacionado con este caso de tortura —porque él no era funcionario y en la conversación telefónica entre el empresario y el gober precioso, revelada por La Jornada, nunca se mencionó el nombre de Cacho.

Por lo tanto, el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo determinó cancelar la orden de aprehensión contra Nacif. Pero eso no fue todo.

Ordenan liberación de Kamel Nacif en Líbano, denuncia Lydia Cacho

Una de las magistradas involucradas en esta primera decisión regresó para ordenar a las autoridades de Líbano la liberación de Kamel Nacif. ¿Neta?

Aquí la denuncia de Lydia Cacho:

“El día de hoy 27/08/2021 la magistrada Selina Avante Juárez ordenó a las autoridades de Líbano que liberen a Kamel Nacif Borge a pesar de la evidencia de que fue él quien orquestó y pagó por torturarme, de que compraba niñas para violarlas, de que blanqueaba dinero sucio; ya avanzábamos en el juicio en Beirut.

El hermano de la magistrada corrupta, Mario G. Avante Juárez es subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte, es la mano derecha del ministro presidente Arturo Zaldívar.

A Mario es a quien le entregábamos todos los documentos de mi defensa que nos pedía Zaldívar. Nuevamente desde SCJN queda protegida la red de tratantes de niñas y pornografía infantil.

15 años de batalla judicial, de ganar en instancias internacionales, de recibir la disculpa del gobierno de López Obrador por haber sido torturada por el Estado mexicano.

Emilio Gamboa sigue operando en la SCJN, ahora lo hizo para Kamel Nacif y busca hacerlo para Mario Marín. Zaldívar pudo detener esta aberración per no lo hizo. Y, ¿este gobierno seguirá diciendo que la trata de niñas no es delincuencia organizada?”.

La periodista acusó que este movimiento pudo ser impedido por el mismo ministro presidente Arturo Zaldívar, pero nada pasó y para ella ha quedado claro que la presencia de Emilio Gamboa Patrón, exsenador priista y ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sigue presente.

Gamboa Patrón, Kamel Nacif y el gober precioso

Todas y todos conocemos la relación que existió entre Nacif y el exgobernador de Puebla Mario Marín —el gober precioso, acusado también de tortura contra Lydia Cacho y detenido en febrero de este 2021.

La conversación, revelada por La Jornada, acerca del caso de la periodista ha servido como una prueba —que las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo desestimaron— de los lazos tejidos entre el empresario y Marín.

Sin embargo, en este caso aparecen otros personajes de importancia como Emilio Gamboa Patrón. En 2006 medios revelaron una conversación entre Gamboa y Kamel Nacif, donde el empresario dictaba agenda para detener las iniciativas contra casinos en el Senado.

De acuerdo con Lydia Cacho, Emilio Gamboa Patrón aún está operando a favor de Nacif… y en la SCJN.

El caso

El caso de tortura de Lydia Cacho se desprende de una investigación que realizó sobre una red de trata de niñas —Los Demonios del Edén— y lavado de dinero en la que estaban implicados empresarios y políticos de México.

Además, el reportaje de Lydia Cacho expuso que esta red estaba dirigida por los empresarios Kamel Nacif —el rey de la mezclilla— y Jean Succar Kuri acusado de violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil, preso en Quintana Roo luego de ser extraditado de Arizona a México.

Tras la publicación de Los Demonios del Edén, Nacif demandó a Cacho por difamación y movió sus influencias para que fuera detenida en Quintana Roo, llevada de manera ilegal a Puebla y torturada.

Y aunque este caso es bien conocido, ha resonado en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de AMLO pidió disculpas a nombre del Estado mexicano, aún no hay sentencias relacionadas por el delito de tortura y, lo peor, es que desde el Poder Judicial se ha dado oportunidad para que Nacif pueda librarla desde Líbano.