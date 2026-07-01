Lo que necesitas saber: En videos compartidos en redes sociales se observa el momento en que manifestantes y policías intercambian empujones.

Con la llegada del Mundial a México no ha sido sorpresa que millones de personas hayan aprovechado la visibilidad que tiene el país para seguir pidiendo justicia por distintas causas.

Y este ha sido el caso de las madres buscadoras, quienes desde hace años han salido a las calles para exigir respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

Y es que la tarde de este 30 de junio, mientras se lleva a cabo el partido entre México y Ecuador en el ahora llamado Estadio Ciudad de México, colectivos de búsqueda realizaron una manifestación a la altura del Metro Ermita.

Sin embargo, la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar el bloqueo total de la vialidad terminó en empujones y reclamos, mientras las manifestantes buscaban continuar con su recorrido.

De acuerdo con la SSC, personal de la Policía Metropolitana realizó una línea de contención sobre Calzada de Tlalpan y avenida Ermita con el objetivo de evitar el cierre total de la vialidad.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que, tras dialogar con las manifestantes, se permitió la expresión pública sobre toda la Calzada de Tlalpan, por lo que los policías se replegaron. Además, señaló que personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno continuó con el diálogo.

Sin embargo, la versión de las madres buscadoras es distinta. Integrantes de los colectivos denunciaron que durante la movilización fueron empujadas por elementos de la policía y acusaron que el operativo buscó impedir que continuaran con su protesta.

En videos compartidos en redes sociales se observa el momento en que manifestantes y policías intercambian empujones, mientras familiares de personas desaparecidas exigen que les permitan avanzar sobre la vialidad.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas de gravedad por estos hechos.

Y es que, como sabemos, este es un tema sumamente delicado, porque obviamente todos están con la fiebre mundialista, pero no hay que olvidarnos de la conciencia social y de que hay miles de mexicanos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos.