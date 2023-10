Lo que necesitas saber: En Jalisco, se tiene registrado que hay más de 9 mil personas fallecidas sin ser identificadas.Muchas de ellas encontradas por el colectivo de madres buscadoras.

Y mientras Enrique Alfaro –quien hace no mucho paró las labores de búsqueda de desaparecidos de parte de su gobierno– presume en redes los “grandes logros” de su administración, las madres buscadoras de Jalisco hicieron el hallazgo de un horno crematorio clandestino, el cual parece que no hace mucho fue utilizado.

Horno crematorio hallado en Tlaquepaque, Jalisco / Captura de pantalla

“Todavía está caliente”, dice una de las madres buscadoras de Jalisco en el video difundido en redes para informar de la localización del crematorio clandestino en el municipio de Tlaquepaque. “Qué feo, la verdad… que terminen de esta manera”, agregó, mientras un hombre, con ayuda de una pala, sacaba lo que parecían restos humanos del horno.

Crematorio clandestino habría sido usado dos días antes de ser encontrado

De acuerdo con lo difundido en la página del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, el crematorio clandestino fue encontrado en un barranco de Tlaquepaque. Con la experiencia que les ha dado realizar los trabajos de búsqueda de desaparecidos que deberían hacer las autoridades, las mujeres del colectivo presumen que ya pueden reconocer cuando se trata de restos humanos y restos de animales. Lamentablemente, lo de Tlaquepaque son de los primeros.

Madres Buscadoras de Jalisco encontraron crematorio clandestino / Captura de pantalla

“Lo que hacen en ese horno es quemar, para luego aventarlos o enterrarlos [los restos],.. lamentablemente, cuántos cuerpos no habrán quemado aquí”.

Según los cálculos de las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, el horno habría sido utilizado unos dos días antes de su hallazgo. “Todavía sale humo”, dice la mujer que grabó las dolorosas imágenes… las cuales fueron atendidas hasta ocho horas después por las autoridades del Estado, según indica Animal Político.

Autoridades tardaron horas en atender localización de crematorio

Hasta el momento la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha dicho nada sobre el descubrimiento del crematorio clandestino. Tampoco se han pronunciado las autoridades de Tlaquepaque… y mucho menos el gobernador Enrique Alfaro, quien se tomó unos días de descanso para celebrar su cumpleaños número 50.

Las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco han sido obstaculizadas y hasta estigmatizadas, luego de que el gobernador Enrique Alfaro acusó que, por atender un falso llamado del colectivo, elementos de la Fiscalía y policías de Tlajomulco fueron blanco de una emboscada.

“Estamos muy molestos porque es hora que no llega MP fiscalía; el instituto forense no puede salir si no tiene la orden del MP”, lamentaron las madres al reprochar la tardanza con la que las autoridades atendieron el hallazgo del crematorio clandestino.

Horno crematorio hallado en Tlaquepaque, Jalisco / Captura de pantalla

Te puede interesar