Lo que necesitas saber: Venezuela está en el futuro... literalmente, pues desde el lunes 8 de diciembre ellos ya andan en el 2026.

Primero se les adelantó la Navidad y ahora resulta que Venezuela ya anda en 2026, pues el presidente Nicolás Maduro anunció que para ellos ya empezó el próximo año (según para que cuando sea 1 de enero ellos ya anden adelantados).

Evento del presidente de Venezuela // Facebook: Nicolás Maduro.

Maduro afirma que en Venezuela ya empezó el 2026…

Aunque para todos los demás aún falten unos días, en Venezuela ya andan en pleno 2026… y no, no es broma. Su presidente, Nicolás Maduro, anunció que su país desde el pasado 8 de diciembre ya anda en un año nuevo.

“El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (…) la construcción de la patria pacífica y próspera”, afirmó durante una reunión con autoridades venezolanas.

Y es que, aunque todo esto ocurrió desde el lunes (dónde también presentó el ‘Plan 2026’ para su país), lo que realmente ha generado ruido en redes sociales es su peculiar anuncio… así que ¡Feliz 2026, Venezuela!

Ya habían celebrado la Navidad

Esta no es la primera vez que Nicolás Maduro recorre una celebración, pues como ya te adelantábamos, el pasado 1 de octubre en Venezuela ya se celebró Navidad.

En aquel entonces, el gobierno lanzó fuegos artificiales desde El Helicoide, centro de reclusión de presos políticos. En fin, todo parece apuntar a que ya ni siquiera ocuparán un calendario en Venezuela… o tal vez ellos saquen el propio.