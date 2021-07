Mamá de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán dio positivo a COVID-19

Para los que esperan que (hoy que anda por Badiraguato) el buen AMLO aproveche para darle su visitadita a la mamá del Chapo, pues parece que no se va a poder… a menos que al presidente le valga gorro que la señora está contagiada de COVID-19.

De acuerdo con el portal Riodoce, Consuelo Loera, sacrosanta madre de Joaquín, El Chapo, Guzmán dio positivo al virus SARS-CoV-2, razón por la que se encuentra aislada en su casa… no recientemente. Según el medio sinaloense, desde hace tres semanas la señora fue diagnosticada con la enfermedad.

Según las fuentes de Riodoce, la madre del Chapo pudo haberse contagiado tras asistir a una ceremonia religiosa… y, bueno, pese a que se encuentra en grupo de riesgo (la doña tiene 93 años), el tratamiento que ha recibido han hecho que muestre signos de recuperación. “Gracias a Dios ya está bien”, comentó una familiar.

La noticia del contagio de la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa llega muy oportun… digo, choca con los teorías que señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visita esta semana Badiraguato, Sinaloa (bueno, de hecho la visita es hoy) sólo para entrevistarse con la señora (o con cualquier persona relacionada con El Chapo).

De hecho, en la mañanera de ayer (29 de julio) se le preguntó en la mañanera si saludaría de nuevo a María Consuelo Loera Pérez… digo, pues ya aprovechando el viaje.

“Para que vean la forma tendenciosa de hacer periodismo: ‘El polémico viaje de López Obrador a la tierra de ‘el Chapo’, y entre comillas ‘voy a supervisar caminos’. Y la compañera me pregunta sobre lo mismo, que es de la W”, criticó AMLO, en referencia a las notas que diversos medios hicieron a raíz de que se anunció que visitaría (por tercera vez) Badiraguato.

“Bueno, voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Badiraguato es Sinaloa, y Guadalupe y Calvo es Chihuahua”, aclaró el presidente.

“Son conjeturas. Es que no nos quieren los de El País porque eran mandones y ya no lo son, eso es todo (…) Entonces, voy a hacer todo esto en la sierra [su supervisión de obras] Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero porque nada más tengo tres días”, explicó.