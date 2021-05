Jornada de manifestaciones en Colombia deja nuevo saldo de 10 muertos

Hace un mes comenzaron varias protestas en Colombia que han dejado ver al mundo la grave crisis de derechos humanos que atraviesa dicho país latinoamericano. Simplemente basta con conocer el número de personas que murieron en los enfrentamientos con las fuerzas públicas en las últimas 24 horas para comprobarlo.

Este sábado 29 de mayo el secretario de seguridad de la ciudad de Cali, Carlos Rojas, dio a conocer a través de una entrevista radiofónica que el pasado 28 de mayo 10 ciudadanos perdieron la vida en hechos relacionados con en “hechos relacionados con la protesta y la dinámica civil”. Ocho de ellas fallecieron por heridas con armas de fuego.

De acuerdo con el secretario de seguridad, la violencia y la represión comenzó cuando un funcionario de la fiscalía mató a dos manifestantes que no lo dejaban pasar por una vialidad bloqueada. Eso hizo enojar a una turba que linchó al sujeto en cuestión. Un acto que a su vez provocó un enfrentamiento armado entre civiles y policías.

La pelea entre ambos bandos no sólo le quitó la vida a 10 personas, sino que dejó varios heridos. “En el sur de la ciudad tuvimos un verdadero escenario de confrontación y de casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, indicó Carlos Rojas sin especificar la cantidad.

#UPDATE At least 10 people in the city of Cali were killed in a day of anti-government protests, authorities said, as Colombia enters its second month of demonstrations that have met violent repression https://t.co/z6WqyQHbbK pic.twitter.com/cP0EUjMmJ5

— AFP News Agency (@AFP) May 29, 2021