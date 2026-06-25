Lo que necesitas saber: La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX se llevará a cabo el sábado 27 de junio desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo... con todo y Fan Fest.

Cada vez falta menos para la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX y por primera vez coincidirá con las actividades del Mundial… así que si piensan lanzarse, por acá les contamos el horario, la ruta y calles cerradas durante el PRIDE del sábado 27 de junio.

Y por si te lo preguntabas, el lema de la edición 48 de la marcha es “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, aprovechando justamente la Copa del Mundo.

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¿Cuándo, dónde y a qué hora comienza la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX?

Vamos directo al grano. La convocatoria para dar inicio a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la CDMX es el sábado 27 de junio en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

De acuerdo con las redes sociales de los organizadores de la marcha, se está convocando a las personas a llegar a las 10:00 am. Aunque considera que, como tal, dará inicio la movilización hasta el mediodía.

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Ruta y calles cerradas

Aunque durante un tiempo comenzaron a surgir rumores sobre cambios en la ruta para la Marcha del Orgullo LGBT+ de este año debido a las actividades del Mundial que se celebra en nuestro país, se confirmó que la marcha llegará al Zócalo de la CDMX.

Aunque debemos aclarar, solo se permitirá el paso a pie para entrar a la Plaza de la Constitución, en donde se realizará el mitin cívico y la lectura de pronunciamientos. ¿Y los carros alegóricos? No podrán acceder… como cada año desde que se peatonalizó el Zócalo.

Los contingentes recorrerán Paseo de la Reforma hasta llegar a la intersección del Caballito para tomar Avenida Juárez, cruzar Eje Central y de ahí tomar 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Centro Histórico. Así que considera estas vialidades porque estarán cerradas.

Marcha LGBT+ en CDMX // Foto: Shutterstock

Modificación del escenario principal… ahora estará en Bellas Artes

Eso sí, debido a que se encuentra instalado el Fan Fest en el Zócalo, los organizadores decidieron mover el escenario principal de la marcha al Palacio de Bellas Artes en donde se habrá un concierto y otras actividad.

Y bueno, ya conociendo la ruta y horario de este año, te dejamos por acá abajo una nota con tips chidos para disfrutar al máximo de la Marcha LGBT+ de este fin de semana.