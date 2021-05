“Aterrizaje forzoso”: Marko Cortés sufre caída en un evento y el dirigente de MC se burla en redes

Tenemos claro que la rivalidad en la política es una cuestión compleja, pero la neta es que sí se vio mal el coordinador de Movimiento Ciudadano este fin de semana. Pasa que Marko Cortés, presidente nacional del PAN, sufrió una caída al estilo Juan Gabriel durante un evento en Nuevo León. Y sí, el dirigente de MC no se quedó con las ganas de tirarle carrilla.

Así estuvo la caída de Marko Cortés…

Marko Cortés anda por los rumbos de Nuevo León este fin de semana para acompañar a los candidatos del PAN en el estado. Y según información de Proceso, este viernes estuvo presente en el Club Palestino Libanés, donde también andaban Mauricio Fernández, candidato a la alcaldía de San Pedro Garza García; Francisco Larrazabal, candidato a la gubernatura del estado, así como aspirantes a diputaciones locales y federales.

El problema fue que, cuando se acercó para dar la mano a todos los presentes del evento tras dar un discurso, el presidente Nacional del PAN no se dio cuenta de que ya no le quedaba mucho suelo y se fue directito al vacío… bueno no, nomás se cayó como de un metro de altura, pero fue suficiente para que las redes se burlaran un poco de él.

Marko Cortés cerrando con todo la campaña… “así no AMLO”. pic.twitter.com/vVxgaNpk2m — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 21, 2021

Los Simpson predijeron a Marko Cortés. pic.twitter.com/6bvvI5PTZl — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 21, 2021

Es verdad que Marko Cortés perdió el piso😲🤭😂😂😂😂 pic.twitter.com/nteYt82Kps — 😊ADRILU😊 ❤️DE IZQUIERDA (@DIVALUSTAR) May 21, 2021

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano también le entró a las burlas

Marko Cortes no salió lesionado ni mucho menos, nomás perdió un poquito de dignidad tras su accidente. Pero como dijimos antes, entre las burlas por su caída se encontró también un mensaje de nada menos que el coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.

El dirigente de Movimiento Ciudadano se olvidó un poco de la diplomacia y el respeto que se esperaría de alguien con un cargo como el suyo, y escribió un tuit donde resaltó una nota de la caída del presidente nacional del PAN, además de decir que éste no se cansa de dar vergüenza.

“La última vez que el presidente del PAN despotricó contra Movimiento Ciudadano, le dije que no se cansaba de dar vergüenza. Aterrizaje forzoso aparte, hoy en Nuevo León se esforzó en darme la razón“, escribió clemente Castañeda en sus redes sociales.

Bendita clase de política de México…