Lo que necesitas saber: Debido a las lluvias que ha estado sufriendo la CDMX habrá cuadrillas permanentes para retirar basura de la vía pública y mantener libres las coladeras.

Tal parece que los mexicanos sí sabemos hacer una fiesta y es que en los últimos encuentros de la Selección Mexicana ya no cabe ni un alfiler en el icónico Ángel de la Independencia, por lo que el Gobierno de la CDMX tomó cartas en el asunto para evitar que toda la afición se concentre en un solo punto.

Así que, si ya habías hecho planes para ir al Ángel, piénsalo dos veces, pues habrá varias sedes donde seguro también se pondrá buenísimo. Y es que para el México vs. Ecuador habrá alrededor de 60 puntos para disfrutar del partido.

¿Qué habrá para el México vs. Ecuador?

Según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la CDMX estará instalando al menos:

3 escenarios con pantalla ubicados en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

ubicados en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución. 1 pantalla gigante , 4 pantallas grandes y 22 pantallas chicas distribuidas a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

, y distribuidas a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. FIFA Fan Festival en el Zócalo con pantalla gigante, actividades y transmisión del partido.

en el Zócalo con pantalla gigante, actividades y transmisión del partido. 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías con transmisión del encuentro y actividades para toda la familia.

distribuidos en las 16 alcaldías con transmisión del encuentro y actividades para toda la familia. 14 módulos de Atención Ciudadana para brindar apoyo a los asistentes.

para brindar apoyo a los asistentes. 9 áreas de sanitarios instaladas en distintos puntos del corredor.

Y… ¿En dónde habrá conciertos?

Paseo de la Reforma (Glorieta de El Caballito)

Banda Cuisillos.

En esta sede también se realizará la transmisión del partido a partir de las 19:00 horas.

Monumento a la Revolución

Triciclo Circus Band.

Mi Banda El Mexicano.

El evento iniciará con la proyección del encuentro y, al finalizar, comenzarán las presentaciones musicales.

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón.

Además de la transmisión del partido, este punto contará con actividades del Festival Futbolero.

Además de que se informo que habrá cuadrillas permanentes para retirar basura de la vía pública y mantener libres las coladeras, con el objetivo de evitar encharcamientos o inundaciones en caso de que se registren lluvias durante el partido o los festejos.

Y eso no es todo pues otra vez habrá transporte extendido…

Y eso no es todo y es que para facilitar el regreso de los aficionados, el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero trabajarán con un operativo especial.

Además, las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como el Tren Ligero, extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada, por lo que tendrás un poco más de tiempo para regresar a casa después del partido o de los conciertos.

Foto: @ClaraBrugadaM

Así que ya lo sabes, el Ángel de la Independencia ya no será la única opción para disfrutar del México vs. Ecuador.

Y es que, si algo ha quedado claro durante este Mundial, es que los mexicanos sabemos hacer una buena fiesta… y parece que al Gobierno de la CDMX también ya le quedó claro.