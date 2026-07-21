"No hay honor en la violencia": El último mensaje del Mayo Zambada en su audiencia de sentencia

Lo que necesitas saber: "No fui a juicio porque no quería negar la verdad": parte del mensaje del Mayo Zambada en la audiencia donde lo sentenciaron a cadena perpetua.

El 20 de julio, el proceso penal de Ismael “Mayo” Zambada en Estados Unidos —en la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York— llegó a su fin con la sentencia de cadena perpetua. Ahí, el líder y fundador del cártel de Sinaloa leyó un último mensaje donde asumió su responsabilidad.

Y explicó por qué no fue a juicio —al inicio del proceso, sobre el Mayo Zambada había 17 cargos que iban desde narcotráfico hasta lavado de dinero y luego, en un acuerdo con la Fiscalía y admitir su culpabilidad, se centraron en dos: participación en una empresa criminal continua y conspiración por participar en una empresa criminal, de los que se declaró culpable.

Foto: Cortesía-Cuartoscuro.

El último mensaje del Mayo Zambada en su audiencia de sentencia

El mensaje del Mayo Zambada fue difundido en varios medios de comunicación, al ser considerado de importancia por el peso de uno de los fundadores y líderes del cártel de Sinaloa.

Además de las implicaciones de esta audiencia, el hecho de que aún no se define a qué prisión irá Ismael Zambada, pues la Oficina Federal de Prisiones (BOP) no lo ha decidido; o las consecuencias que dejó su detención en Sinaloa.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

(Todo esto después de que el Mayo aceptara su culpabilidad y su defensa pidiera a las autoridades que tomaran en cuenta esta decisión y su estado de salud para evitar ir a una cárcel de máxima seguridad como el Chapo Guzmán).

Aquí el mensaje retomado por Azucena Uresti:

“No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me situaron en el lado opuesto a ese deber.

También comprendo la gravedad de la pena a la que me enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di.

Crecí en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero ahora sé que eso no es excusa. Llega un momento en que cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron las consecuencias.

Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta.

A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida.

No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo asumir la responsabilidad por ello. Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos y con la esperanza de que, de alguna manera, mis palabras de hoy ayuden a alguien a evitar cometer los mismos errores”.