Lo que necesitas saber: Tal cual lo había solicitado la Fiscalía de Estados Unidos, Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas. Además de que serán decomisados sus bienes estimados en un valor de 15 mil millones de dólares.

Este lunes 20 de julio, la justicia estadounidense puso fin a uno de los juicios más famosos de los últimos años… pues dictó cadena perpetua a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el antiguo líder del Cartel de Sinaloa.

Eso sí, aunque esta sentencia definitiva pone fin al juicio, su polémica detención y traslado de México a Estados Unidos aún no queda del todo claro.

Imagen: REUTERS/Jane Rosenberg // Ismael “El Mayo” Zambada se declara no culpable.

El Mayo Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos

Lo dicho. Este lunes, el juez Brian Cogan (el mismo que dio sentencia a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán) dictó cadena perpetua a Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, antes de recibir su condena, el antiguo líder del Cartel de Sinaloa declaró: “La violencia debe acabar en México… Nadie ganará esta guerra”.

Tal cual lo había solicitado la Fiscalía de Estados Unidos, Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas. Además de que serán decomisados sus bienes estimados en un valor de 15 mil millones de dólares.

La sentencia llega a pocos días de cumplirse un año de que se declarara culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Un pendiente sin resolver: ¿cómo fue su detención y traslado a Estados Unidos?

Aunque la sentencia pone fin al juicio en su contra, aún queda un pendiente sobre su caso: su detención y traslado de México a Estados Unidos.

Y es que durante las últimas semanas el caso ha sido tendencia en redes debido a que tanto la FGR como el exembajador estadounidense Ken Salazar han negado la versión del otro sobre cómo ocurrió.

Mientras las autoridades mexicanas acusan al FBI de haber planeado, organizado y ejecutado la operación, Ken Salazar rechazó las acusaciones y negó que EU haya ocultado información sobre su participación.