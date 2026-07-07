Lo que necesitas saber: Si bien Zambada confirmó su culpabilidad y que eso implica cadena perpetua, pidió que consideren su salud para no ser enviado a una prisión de máxima seguridad.

Sobre el caso del Mayo Zambada en Estados Unidos, la tarde del 6 de julio hubo actualizaciones y es que en un memorando de sentencia o una carta de recomendación del abogado del capo dirigida al juez Federal Brian Cogan, el exlíder del cártel de Sinaloa confirmó que acepta la cadena perpetua.

Todo esto al confirmar ser culpable de los cargos en su contra y que eso implicaría la condena (obligatoria) de cadena perpetua, además de que se comprometió a aceptar los resultados del proceso en su contra, a cambio de…

¿De qué acusan al Mayo Zambada en Estados Unidos? // DEA.

Mayo Zambada acepta cadena perpetua

El 20 de julio el juez Brian Cogan —el mismo que presidió el juicio contra el Chapo Guzmán— dictará sentencia contra Ismael Zambada García.

Y es por eso que aparece esta carta de recomendación de la defensa del Mayo, donde se reconoce todo lo que implica este proceso, incluso sus resultados.

De acuerdo con los corresponsables David Brooks y Jim Cason de La Jornada, la carta contiene una comparación entre las reacciones del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán en los juicios en su contra.

Ismael “El Mayo” Zambada / Foto: Cuartoscuro

Ahí, aseguran que la declaración del Mayo Zambada como culpable le ahorró unos miles de dólares al sistema judicial de Estados Unidos, sobre todo porque estaría evitando riesgos a los testigos que pudieron ser llamados a juicio.

A cambio de no ir a una prisión de máxima seguridad

Otra de las cosas que destacó la defensa fue el comportamiento del Mayo, por lo que recomendó al juez tomar en cuenta estos elementos para decidir a qué prisión enviará al exlíder del cártel de Sinaloa y que, de preferencia, no sea una de máxima seguridad, sino una con capacidades para que atienda su salud.

Aunque, eso sí, se desconocen los detalles de la salud del Mayo. El periodista Arturo Ángel explicó que este tipo de cartas o memorandos suelen presentarse antes de que un juez dicte sentencia, un poco para aligerar —con argumentos— la condena, aunque en el caso de Zambada lo que se pide no es cambiarla, sino considerar no ser enviado a una prisión de máxima seguridad como en donde está el Chapo.

El Mayo en 2025

En agosto de 2025, el Mayo Zambada se declaró culpable de tráfico de drogas, aunque antes se había declarado no culpable.

O sea, por conspiración y conducción de “una empresa” de delincuencia organizada para importar y distribuir drogas en Estados Unidos.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Lo hizo así para evitar la pena de muerte. También recordemos que el Mayo fue detenido en julio de 2024 por las autoridades de Estados Unidos muy cerca de El Paso, Texas.

Sobre su detención, el Mayo acusó que fue llevado contra su voluntad bajo engaños por uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Después, en Sinaloa recrudeció la violencia.