Lo que necesitas saber: La UNAM recuerda que el COVID se volvió enfermedad endémica, lo que ha hecho que regresen brotes periódicamente cuando llega el frío. Por ello, es necesario suministrar la vacuna de manera estacional como ocurre con la influenza.

La temporada invernal está por comenzar y eso quiere decir que las enfermedades respiratorias como COVID e influenza van a ir en aumento. Por ello, la UNAM comenzará una jornada de vacunación de esas a lo bruto, en el llamado Mega Centro de Vacunación.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

También se aplicarán vacunas contra el sarampión y neumococo

De acuerdo con la UNAM, en este centro se aplicarán más de 100,000 dosis de vacunas contra la influenza, el COVID -19… pero además, contra enfermedades que últimamente han ido al alza, como lo son el neumococo y el sarampión.

“Aplicarán los biológicos más de 300 enfermeras especializadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos”, explicó la UNAM.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

Además, en la labor otras actividades que se realizarán en el Mega Centro de Vacunación, habrá la ayuda de pasantes de la Dirección General de Atención a la Salud. Especialmente, se dedicarán a canalizar a las personas a la vacuna correspondiente.

Fechas y horarios del Mega Centro de Vacunación de la UNAM

El Mega Centro de Vacunación estará abierto del 10 al 14 de noviembre y ofrecerá servicio de las 9:00 a las 15:00 horas. El servicio será para todo el público, sólo se necesita presentar identificación oficial con fotografía o cartilla de vacunación, esto último necesario sólo en el caso de niños.

El Mega Centro de Vacunación de la UNAM se ubicará , en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

No es la primera vez que la UNAM abre un Mega Centro de Vacunación. Apenas en septiembre pasado hubo uno, pero éste dedicado a la aplicación de vacunas contra el sarampión.