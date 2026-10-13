Ingresan a Puente Grande a siete detenidos por la protesta del agua en Jalisco; tres ya fueron liberados

La Fiscalía de Jalisco trasladó a siete manifestantes detenidos al penal de Puente Grande, sin aviso a sus familiares, quienes denuncian irregularidades en el debido proceso. Hasta la tarde de este martes liberaron a tres de los detenidos.

Lo que necesitas saber: Esta tarde fueron liberados tres de los siete manifestantes detenidos.

Las protestas por la crisis de agua limpia en Guadalajara van para largo y no sólo porque las autoridades parecen no responder, sino por la grave represión: Lo último que se sabe es que siete manifestantes detenidos fueron trasladados al penal de Puente Grande, tres ya fueron liberados.

La Fiscalía de Jalisco informó sobre el traslado de siete hombres a Puente Grande

La Fiscalía de Jalisco informó en X que esta mañana habían trasladado a siete hombres al complejo carcelario de Puente Grande. Personas que fueron detenidos durante la manifestación del domingo al exterior de Casa Jalisco.

Foto: Captura de pantalla/X @FiscaliaJal

“Ellos son David Isaac ‘N’, Teodoro Isaac ‘N’, Juan Dario ‘N’, Alexis Daniel ‘N’, Samuel ‘N’, Israel ‘N’ e Iván Octavio ‘N’“.

Misteriosamente los tuits de la Fiscalía desaparecieron una hora después. Sin embargo, aclaraban en el hilo de X que no serán ingresados a prisión, sino que estarían en el área de juzgados.

Además, señalaba que seis de ellos habían sido imputados por lesiones dolosas y al séptimo por el delito de desobediencia o resistencia de particulares. El próximo paso será que un juez decidirá si serán vinculados a proceso o lo podrán continuar en libertad.

Detención arbitraria en protesta de agua en Jalisco // Captura de pantalla.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo exige la liberación de los detenidos

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) es una organización civil que defiende casos de violaciones a derechos humanos en Jalisco. Y la respuesta fue clara: “Exigimos la liberación inmediata de las siete personas detenidas“.

El CEPAD recordó que la protesta social es un derecho humano que no debe ser criminalizado, por lo que exigió también respetar el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.

Asimismo, hicieron un llamado a colectivas, organizaciones y defensoras de derechos humanos a reunirse en los juzgados de Puente Grande para exigir su liberación inmediata bajo el lema “#LemusLiberaALos7“.

Familiares de detenidos denuncian irregularidades y abuso de la fuerza policial

Los padres y madres de los detenidos ofrecieron una conferencia de prensa en las inmediaciones de Puente Grande, a través del Facebook del CEPAD. El padre de Alexis Guzmán confirmó que varios policías golpearon brutalmente a su hijo y tiene las costillas rotas.

Por otra parte, la hija de otro de los detenidos confirmó que las autoridades de la Fiscalía nunca permitieron el ingreso del abogado que contrataron para defender a su padre. Además, no les notificaron sobre el traslado a Puente Grande.

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

La madre del estudiante de la Universidad de Guadalajara detenido en la protesta del domingo también señaló que los policías torturaron y golpearon a su hijo.

La madre de Samuel “N” denunció que su hijo, repartidor por aplicación, no estaba participando en la protesta. Sin embargo, los policías lo golpearon, lo arrastraron y lo detuvieron. Además, acusó la desaparición de su moto, mochila, celular y casco, objetos que las autoridades aseguran “no tenía”.

Liberan a tres detenidos

Durante la redacción de esta nota el CEPAD notificó la liberación de David Isaac Álvarez Hernández, el acusado de “desobediencia y resistencia de particulares”. También liberaron Israel Rosas Flores e Iván Octavio.

Sin embargo, hicieron un llamado al Poder Judicial del Estado de Jalisco para supervisar las irregularidades en el proceso, sobre todo porque impiden el ingreso de los abogados de los otros cuatro detenidos.

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco ni el gobernador Pablo Lemus Navarro se han pronunciado al respecto.

¿Quiénes son las cuatro personas que permanecen detenidas?

Recordamos los nombres que la propia Fiscalía de Jalisco reportó:

Samuel Morales Navarro: Repartidor por aplicación que costea el proceso oncológico de su madre, quien tiene cáncer de mama.

Repartidor por aplicación que costea el proceso oncológico de su madre, quien tiene cáncer de mama. Teodoro Jesús Torres: Padre de 50 años.

Padre de 50 años. Juan Dario Muñoz Nava: Estudiante universitario de medicina y trabajador.

Estudiante universitario de medicina y trabajador. Alexis Daniel Guzmán: Cineasta que documentaba la protesta.