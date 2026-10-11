Lo que necesitas saber: De manera extraoficial, se reportó la detención de 12 personas. También trascendió que una persona tuvo que recibir atención de paramédicos tras desvanecerse, presuntamente por los efectos del gas, y que un elemento de seguridad resultó afectado.

Lo que comenzó como una protesta contra el agua sucia en Jalisco terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a Casa Jalisco, en Guadalajara. Durante los hechos, los elementos de seguridad utilizaron agua y gas lacrimógeno para responder a las agresiones.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 13:20 horas de este domingo 11 de octubre, algunos manifestantes comenzaron a lanzar agua sucia, botellas y palos contra los policías estatales que resguardaban el inmueble. Entre quienes participaron en las agresiones habría integrantes del llamado bloque negro.

La respuesta policial no afectó únicamente a quienes lanzaban objetos. El gas lacrimógeno también alcanzó a personas que participaban pacíficamente en la movilización, incluidos niños y adultos mayores.

De manera extraoficial, se reportó la detención de 12 personas. También trascendió que una persona tuvo que recibir atención de paramédicos tras desvanecerse, presuntamente por los efectos del gas, y que un elemento de seguridad resultó afectado. Hasta el momento, estos reportes están pendientes de confirmación oficial.

Ante el aumento de la tensión, las autoridades solicitaron apoyo y desplegaron elementos de la Policía de Guadalajara. Se espera que las autoridades den a conocer un balance sobre las detenciones y las personas afectadas.

La movilización tenía como motivo la inconformidad por la calidad del agua. Sin embargo, los enfrentamientos y el uso de gas lacrimógeno terminaron por marcar la jornada frente a Casa Jalisco.