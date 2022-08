Dicen por ahí que el primer paso para alcanzar un objetivo es soñarlo, así que está un poco difícil criticarle eso a Sergio Mayer. De ahí a que se le haga realidad, hay una trecho bastante grande.

Sucede que el actor y político no descarta para nada el llegar a ser Gobernador o, por qué no, hasta ocupar la silla presidencial donde hoy se sienta Andrés Manuel López Obrador.

Y es que caray, después de ver que AMLO logró ganar la Presidencia de México después de varios intentos fallidos o que Cuauhtémoc Blanco pudo ser gobernador de Morelos, cómo negar que, en un país como México, Sergio Mayer pueda aspirar a llegar tan alto.

Mira tú, de hecho el actor mexicano tiene a su ejemplo a seguir. Sergio Mayer cree firmemente que puede llegar a ser Gobernador o Presidente porque, si Arnold Schwarzenegger pudo hacerlo en California (“el estado más importante”), ¿qué se lo impide a él?

Todo esto que te estamos contando lo dijo en una entrevista presentada por Venga La Alegría este 5 de agosto. Pero seamos sinceros, más que un destape en forma, lo del actor simplemente fue decir que no descarta intentarlo al menos.

“¡Por supuesto que me visualizo, claro! Y lo decreto y lo pienso. Sigo trabajando para ello. El hecho de ser actor no te minimiza ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas. Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California. Y yo he tratado de mostrar con hechos que con todo lo que han querido desacreditarme, decirme y demás, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.

Respondió ante la pregunta de si se visualiza como Presidente o Gobernador