Politiquería e inacción del gobierno: La otra crisis del huracán Otis en Acapulco

Lo que necesitas saber: Con el desastre por el paso del huracán Otis en Acapulco quedan varias preguntas sin respuesta.... ¿la respuesta del gobierno fue la correcta?

El huracán Otis tocó tierra en inmediaciones del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, siendo categoría 5. Los vientos de más de 270 kilómetros por hora y las lluvias destrozaron todo a su paso… ¿cuál fue la respuesta del gobierno ante la llegada del huracán Otis?

Más de 48 horas después hay muchísimas preguntas que quedan flotando en el aire: ¿por qué no hubo alertas sobre la intensidad que tendría el huracán? ¿en dónde estaba la gobernadora durante las primeras horas? ¿cuál era la importancia de que el presidente se fuera a atascar en la Autopista del Sol? ¿cuántas personas perdieron la vida? ¿quiénes están desaparecidos? ¿dónde está la ayuda?

Foto: Cuartoscuro

Vamos a hacer un breve recuento de algunos puntos que exhiben que la respuesta por parte del gobierno federal y estatal quedó MUY corta en comparación a la magnitud del desastre.

Las llegada del huracán Otis

El 22 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua avisó que se había formado la tormenta tropical Otis en la costas de Oaxaca.

En conferencia de prensa, un día después, la dependencia pronosticó que Otis tocaría tierra como tormenta tropical durante el 24 o 25 de octubre en Acapulco. Todavía en la madrugada del 24 de octubre se pensaba que la costa lidiaría con una tormenta.

Ya el 24 de octubre, a las 12:00 horas, la Conagua avisó que Otis era un huracán categoría 1 frente a las costas de Guerrero. A medio día.

A la 1 de la tarde Otis se intensificó a categoría 2, alcanzó la categoría 3 en unas cuantas horas y en la noche ya era categoría 4. Para ese momento las autoridades ya alertaban en redes sociales que tocaría tierra con categoría 5 porque seguía intensificándose. Así sucedió.

“Plaza Galerías Diana, desde el Hotel Emporio en la Costera Miguel Alemán, tras el paso del Huracán Otis como Categoría 5 por la madrugada en Acapulco, Guerrero”. Foto: @87punto3

Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco a las 00:25 horas del 25 de octubre, tiempo del centro de México, como un huracán categoría 5. Solo para que nos demos una idea: tenía vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 km/h. Provocó oleaje de 8 a 10 metros en las costas.

Los videos publicados en redes sociales muestran que los vientos provocados por Otis eran verdaderamente apocalípticos.

Conforme Otis fue avanzando sobre tierra se debilitó. Para las 3 de la tarde del 25 de octubre ya era baja presión remanente sobre Michoacán.

¿Cuáles fueron las alertas del gobierno estatal y federal?

Como lo mencionamos anteriormente, hasta la madrugada del 24 de octubre la Comisión Nacional del Agua esperaba lidiar con una tormenta tropical o, en todo caso, que tocara tierra como un huracán categoría 1.

Aunque acá hay que hacer una pausa importantísima. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sabía que Otis llegaría a las costas de Guerrero como un huracán para la noche del 24 o madrugada del 25 de octubre.

La primera alerta la lanzaron a las 4 de la tarde del 24 de octubre avisando que Otis sería un huracán categoría 4 extremadamente peligroso. A las 10 de la noche lanzaron otro advirtiendo sobre los daños catastróficos que producía Otis en categoría 5.

Foto: NOAA

Para cuando los modelos de predicción de México y de Estados Unidos determinaron que Otis se intensificaría a la máxima categoría, el margen de acción era demasiado corto.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, como siempre, publicó los comunicados y alertas por el huracán en redes sociales, el gobierno de Guerrero llenó de avisos las redes sociales, desde la mañana del 24 de octubre las clases estaban canceladas, la Coordinación de Protección Civil federal también lanzó avisos en redes sociales… el problema fue que la mayor parte de la comunicación se aventó solo en redes.

¿Qué pasa con aquellas personas que no vieron las redes sociales? ¿las que no tienen redes sociales? ¿quienes no vieron las conferencias de Conagua? No encontramos rastro de recorridos con megáfonos o algo en las calles para avisar que venía un huracán potencialmente catastrófico.

Tanto así que las evidencias están en internet. Aún cuando ya era la noche del 24 de octubre, en muchos hoteles los empleados estaban trapeando los pisos para sacar el agua de la lluvia, a muchos huéspedes les dijeron que el lugar más seguro era en sus habitaciones, hay videos de familiares protegiendo con sus cuerpos las camillas de pacientes en el IMSS de Acapulco.

El huracán #Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, como categoría 5, provocando graves daños.



Un hospital del IMSS en la ciudad resultó con daños. Las fuertes ráfagas del viento entraron hasta los pasillos.



? RRSS pic.twitter.com/d93XZbp6BG — La-Lista (@LaListanews) October 25, 2023

Eso significa que de manera local no se bajaron los protocolos adecuados para, al menos, aguantar el golpe del huracán. Y si así le fue a quienes estaban en hoteles, imagínense a quienes resistieron como pudieron en sus casas, colonias completas que quedaron incomunicadas y destrozadas.

Y va de nuez: si bien el tiempo para evacuar, preparar las casas para el trancazo y demás fue muy poco, todo se puso peor porque no todos vieron las redes sociales, no todos sabían qué tenían que hacer.

¿Y el Ejército? ¿Y la gobernadora? La ayuda que prometen

Por medio de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional avisó que el 25 de octubre integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como Guardia Nacional, activaron el Plan DN-III-E en su fase “auxilio a la población civil y Plan GN-A”.

Se desplegaron 8 mil 391 elementos, de los cuales 3 mil 107 fueron enviados a la zona serrana (Chilpancingo, General Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Ajuchitán del Progreso) y otros 3 mil 648 a la zona de la costa (Petatlán, Techan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca y Acapulco).

Eso además de los equipos de rescate, planta purificadora, los que “van con despensas“, aviones para puentes aéreos, etc.

Buscando en redes sociales nos encontramos con testimonios de personas que afirman que no han recibido absolutamente nada. No han visto la presencia de militares, nadie les ha dado comida, agua, ni ayuda para levantar sus casas.

? #CentralDeHuracanes ?️



“Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay alimentos…” ? Habitantes de Acapulco se encuentran desesperados al no encontrar víveres ni tiendas para adquirir suministros básicos para sobrevivir, después del paso del huracán #Otis ?



?: @ohernandezb pic.twitter.com/nrlTUu2FXE — adn40 (@adn40) October 27, 2023

A la par de esto comenzó a circular una pregunta: ¿y la gobernadora Evelyn Salgado? Ningún medio local había anunciado recorridos de la gobernadora tras el paso del huracán, nadie sabía dónde estaba.

Miles de personas han tenido que salir a las calles, a buscar a sus familiares desaparecidos, a buscar comida, agua o algo que los pueda ayudar. Los albergues que fueron activados quedaron sobrepasados. Y eso que son las primeras horas, las críticas.

Esta historia, captada por el periodista Manu Ureste, retrata las condiciones para los pobladores. Sin agua y sin luz tienen que salir a las calles, a buscar comida, con pérdidas importantísimas en sus hogares, sin medicinas. Muchos optaron por acudir a las avenidas principales a cargar sus teléfonos y poder tener información sobre lo que va a pasar.

“Tenemos vida y eso lo importante, pero cuesta mucho levantarse”:



? Frida le cuenta a @ManuVPC que hay enfermos en casa y necesitan insulina; la que tienen ya no sirve porque no está refrigerada. pic.twitter.com/PmgBJdXgsz — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2023

Información a cuentagotas

Una de las principales limitantes que impidió y aún sigue impidiendo la salida de información es que Acapulco quedó incomunicado. Las carreteras principales quedaron bloqueadas, no había luz, internet o señal.

Muchísimas personas recorrían redes sociales ante la imposibilidad de ir a Acapulco para ver si encontraban alguna lista en donde aparecieran sus familiares.

En redes sociales se crearon hashtags para que las personas publicaran las fotos de sus familiares y alguien, en Acapulco, pudiera ayudar a buscarlos. Las listas que con el tiempo se publicaron fueron hechas por los mismos ciudadanos refugiados en albergues y hoteles.

Apenas a las 9 de la noche del 26 de octubre la gobernadora Salgado Pineda publicó dos números de WhatsApp para ayudar con el contacto de familias.

Foto: Twitter

Al momento aún no hay un censo oficial que diga, de manera exacta, cuántas personas fallecieron y cuántas resultaron lesionadas. En conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador habló de al menos 27 personas fallecidas pero “que no eran muchos muertos porque hubo suerte“.

? "Tuvimos suerte", "no fueron tantos (muertos)", "el Creador nos protegió" y "sí se avisó": AMLO.



Esto dijo @lopezobrador_ sobre las víctimas y los daños causados por el #HuracánOtis en Acapulco, Guerrero: pic.twitter.com/Z5EdlWMcxV — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2023

Claro, también aprovechó para decir que es falso que no se haya avisado, que sí se avisó y que todo se hizo de manera correcta en el contexto de las circunstancias. Habrá que ver comparado con lo que sucede en las calles…

AMLO viajando a Acapulco en carro

Otra de las cosas que ha sido muy criticada. El 25 de agosto por la tarde, luego de que Otis ya había pegado con fuerza en la costa, nos enteramos que el presidente López Obrador iba camino a Acapulco en carro.

La autopista del Sol estaba bloqueada por un deslave y se estaba trabajando para liberarla y que pudieran comenzar a pasar los servicios de emergencia…. ¿por qué no por aire?

De este escenario salió la foto que ya pasó a la historia. Soldados trepados en una camioneta para hacer peso y que la camioneta en donde iba el presidente pudiera salir del lodacero.

Foto: Cuartoscuro

Luego le dieron unas botas para que pudiera caminar rumbo a Acapulco. Al siguiente día ya estaba en Palacio Nacional para la conferencia mañanera.

Cuando le preguntaron por qué había ido en carro, si no era más sencillo ir en avión, el mandatario afirmó que necesitaba hacerlo así para ir viendo los daños. Afirma que así habló con 500 personas en todo el camino y que las críticas son parte de una campaña de desprestigio.

? A @lopezobrador_ se le cuestionó por qué tomó la carretera México-Acapulco, a pesar de las afectaciones por #Otis.



"Celebro que se haya tomado esa decisión. Hablé con 500 gentes en el camino" continuó:



"Hay una campaña de desprestigio, pero tenemos un escudo que nos… pic.twitter.com/GXMeYRAjRs — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2023

Y ya solo para no dejar, el funcionario avisó que ya no tiene planeado ir a Guerrero.

El ejército será el único que podrá entregar las donaciones

Este es un tema con el que tenemos que tener cuidado. En la mañana el presidente pidió a la población entregar las donaciones de víveres al Ejército y a la Marina, para que sean ellos quienes lleven todo a Acapulco y no saturar las carreteras y rutas aéreas.

“Todavía no se restablece por completo el tráfico. En Acapulco hay muchos postes tirados de luz, árboles; es la labor que se viene haciendo desde el día de ayer. Entonces, no es conveniente que transiten muchos vehículos por Acapulco“, explicó.

Y si bien uno podría pensar: ok, es lógico para que no haya muchos camiones, de distintas organizaciones, llegando a Acapulco, la cosa es que hay antecedentes de que las donaciones nomás no llegan.

Solo recordemos el caso que expuso la periodista Pamela Cerdeira hace algún tiempo: donaciones que se hicieron al gobierno de la CDMX, quien supuestamente las entregó al Ejército, y que terminaron en bodegas de la CDMX o en mercados.

En redes sociales surgió un hashtag llamado “NO DONEN” para pedir a la población que no donen a centros de acopio del gobierno, sino a organizaciones como la Cruz Roja o la UNAM.

¿El llamado entonces no tendría que ser “donemos en donde podamos pero luego hay que seguir de cerca el camino de las donaciones”? Hacer un llamado así de radical para no donar resulta sumamente peligroso, sobre todo cuando hay personas que lo necesitan.

Funcionarios “sensibles” y la respuesta del gobierno ante el huracán Otis en Acapulco

Y sí, hablamos de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo. Resulta que la noche del 26 de octubre la funcionaria ofreció su segundo informe de gobierno en la plaza principal del municipio.

Había una lona, un montón de sillas, música y cuando acabó el discurso, hasta hubieron cuetes, papelitos y toda la cosa. Ojalá fuera broma…

Foto: Norma Otilia Hernández Martínez

Ya luego en redes dijo que no era fiesta, sino un compromiso con su pueblo. Que no era indiferente al desastre en Guerrero y que ya había mandado ayuda pero… tantita sensibilidad.

Si bien la emergencia está lejos de terminar, muy pero muy lejos, la respuesta del gobierno ante el huracán Otis en Acapulco está quedando corta. Es necesario, además, evaluar este tipo de eventos porque serán cada vez más frecuentes con el cambio climático.

Este tipo de fenómenos serán cada vez más frecuentes por el cambio climático

En el contexto del huracán Otis, varias organizaciones ambientales publicaron un comunicado a través del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Recuerdan que existe evidencia científica que muestra la relación entre el cambio climático y la intensificación de huracanes. El científico mexicano, Bernardo Bastién afirma que “a medida que el cambio climático calienta nuestros océanos, la rápida transformación de una simple tormenta tropical a un huracán categoría 5 en solo unas horas, como lo que vimos con Otis, empezará a sorprendernos cada vez menos”.

Foto: CEMDA

La pregunta entonces es ¿estamos listos para ello? ¿podemos responder de manera rápida para evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas? ¿existen políticas públicas claras y eficientes para mitigar los daños que estos fenómenos cada vez más frecuentes provoquen? Pero sobre todo… ¿podemos dejar de lado la politiquería y el show para poner manos a la obra?

