Lo que necesitas saber: El Metro de la CDMX adjudicó un contrato de 113 millones de pesos para remodelar estaciones de la Línea 2 rumbo al Mundial 2026.

El 29 de abril, a 43 días que faltaban para el Mundial, el Metro de la CDMX enfrenta cuestionamientos por una licitación de 133 millones de pesos para remodelar las estaciones Viaducto, Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2.

De acuerdo con una investigación de Animal Político, la administración de Adrián Ruvalcaba invitó a participar a tres empresas: INDHR, Alfa Proveedores y Contratistas, y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla. Sin embargo, las tres estarían vinculadas al mismo grupo empresarial, Consorcio Aristos.

Fotografía @AdrianRubalcava

INDH ganó el contrato tras presentar una propuesta de 98 millones de pesos sin IVA. Las otras dos empresas fueron descalificadas por inconsistencias en la documentación entregada, dejando a INDHR como la única oferta válida.

La investigación también señala que trabajadores que realizan las obras portan uniformes de Alfa Proveedores y Contratistas, mientras que en algunas estaciones hay lonas de esa empresa, pese a que el contrato fue adjudicado a INDHR.

Documentos del Registro Público del Comercio muestran que directivos y representantes legales relacionados con Consorcio Aristos tienen participación o facultades legales en las empresas involucradas en la licitación. Este mismo consorcio ha participado en proyectos como la ampliación de la estación Observatorio y la construcción de nuevas líneas de Cablebús en la capital.

Recorrido de Adrián Rubalcava en el Metro // X:@AdrianRubalcava

Ante los señalamientos, el Metro aseguró que las empresas fueron invitadas por cumplir con los requisitos establecidos y anunció una revisión para determinar si existió alguna irregularidad en el proceso. Por su parte, INDHR negó cualquier vínculo societario o de control con las demás compañías participantes.

La extinta Cofece había advertido desde 2018 que este tipo de procedimientos de “invitación a cuando menos tres personas” puede utilizarse para simular competencia y favorecer a determinados participantes.