Lo que necesitas saber:
El Metro de la CDMX adjudicó un contrato de 113 millones de pesos para remodelar estaciones de la Línea 2 rumbo al Mundial 2026.
El 29 de abril, a 43 días que faltaban para el Mundial, el Metro de la CDMX enfrenta cuestionamientos por una licitación de 133 millones de pesos para remodelar las estaciones Viaducto, Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, la administración de Adrián Ruvalcaba invitó a participar a tres empresas: INDHR, Alfa Proveedores y Contratistas, y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla. Sin embargo, las tres estarían vinculadas al mismo grupo empresarial, Consorcio Aristos.
INDH ganó el contrato tras presentar una propuesta de 98 millones de pesos sin IVA. Las otras dos empresas fueron descalificadas por inconsistencias en la documentación entregada, dejando a INDHR como la única oferta válida.
La investigación también señala que trabajadores que realizan las obras portan uniformes de Alfa Proveedores y Contratistas, mientras que en algunas estaciones hay lonas de esa empresa, pese a que el contrato fue adjudicado a INDHR.
Documentos del Registro Público del Comercio muestran que directivos y representantes legales relacionados con Consorcio Aristos tienen participación o facultades legales en las empresas involucradas en la licitación. Este mismo consorcio ha participado en proyectos como la ampliación de la estación Observatorio y la construcción de nuevas líneas de Cablebús en la capital.
Ante los señalamientos, el Metro aseguró que las empresas fueron invitadas por cumplir con los requisitos establecidos y anunció una revisión para determinar si existió alguna irregularidad en el proceso. Por su parte, INDHR negó cualquier vínculo societario o de control con las demás compañías participantes.
La extinta Cofece había advertido desde 2018 que este tipo de procedimientos de “invitación a cuando menos tres personas” puede utilizarse para simular competencia y favorecer a determinados participantes.