Lo que necesitas saber: No le bastó con causar polémica con una foto editada con IA... sino que también publico otras dos para "demostrar" que sí visitó las remodelaciones de la Línea 2.

El director del Servicio de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, es nuevamente tendencia en redes… esta vez por compartir fotos generadas con inteligencia artificial (IA) en la que supuestamente se le ve visitando la estación Hidalgo de la Línea 2.

Fotos de Adrián Rubalcava supuestamente visitan el Metro // X:@AdrianRubalcava

Director del Metro causa polémica por foto, ¿con IA?

Y no, no es broma. El director del Metro publicó una imagen en donde se encontraba supervisando las obras de remodelación de la estación Hidalgo de la Línea 2.

¿La polémica? Resulta que esta fotografía era una imagen generada con inteligencia artificial… pues había algunos detalles como la distorsión de texto en su chamarra que dejaban ver la edición.

Tras la publicación, las críticas comenzaron a circular a través de todo internet. Algunas personas aseguraban que Adrián Rubalcava “no se juntaba con la chusma” y que ni el mismo quería usar el Metro… incluso otros aprovecharon para hablar sobre las obras de remodelación.

Adrián Rubalcava aclara polémica… con más fotografías con IA

La situación causó tanto ruido que parece haber llegado a la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada… quien habría cuestionado al director del Metro sobre la veracidad de la fotografía.

“Calma, calma… Ya hasta me hablaron para preguntar que si sí he ido a Hidalgo de parte de mi jefa (…) aquí estamos con la banda, con o sin chamarra, aquí otro día“, señaló.

Peeero lo peor de todo es que que en ambas imágenes también hay elementos que nuevamente apuntan a que estas son generadas con inteligencia artificial... y sí, la gente ya lo está criticando nuevamente.

Fotos de Adrián Rubalcava supuestamente visitan el Metro // X:@AdrianRubalcava

Pero bueno, para que no te agarren en curva este tipo de contenido hecho con IA, por acá les dejamos algunos tips para identificarlos.