Del 1 al 16 de diciembre se realizará la segunda etapa de cierres de estaciones de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento.

Ve tomando tus precauciones para los próximos días si planeas usar el Metrobús de la Ciudad de México, pues varias estaciones de las líneas 1, 2 y 5 cerrará de manera temporal del 24 de noviembre al 5 de diciembre. Además, del 1 al 16 de diciembre otras estaciones de la Línea 1 también se cerrarán.

metrobus-cierre-varias-estaciones-tres-lineas-casi-dos-semanas
Servicio de Metrobús // Foto: David Becerril para Sopitas.com

¿Por qué el Metrobús cerrará algunas de sus estaciones?

Aunque el anuncio fue compartido desde la semana pasada, a muchos de los usuarios del Metrobús los agarro de por sorpresa.

Y es que desde el lunes 24 de noviembre (día en el los transportistas y campesinos bloquearon las avenidas principales) hasta el 5 de diciembre, algunas de sus estaciones serán cerradas. Al menos la primera etapa.

Esto debido a cambios de mantenimiento mayor en las estaciones 1, 2 y 5, para “para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias”.

metrobus-electrico-cdmx-linea-3-nuevo
Foto: @LaSEMOVI

¿Qué estaciones se verán afectadas?

De acuerdo con las autoridades, en esta primera etapa 30 diferentes estaciones se verán afectadas por el mantenimiento. Acá te las dejamos para que puedas planificar tu ruta:

LíneasEstacionesSentido cerradoFechas
Línea 1Deportivo 18 de MarzoAmbos sentidos24 al 26 de noviembre
Línea 1RevoluciónAmbos sentidos24 y 25 de noviembre
Línea 1Nuevo LeónAmbos sentidos25 y 26 de noviembre
Línea 1Río ChurubuscoAmbos sentidos25 y 26 de noviembre
Línea 1EuzkaroAmbos sentidos26 y 27 de noviembre
Línea 1Doctor GálvezAmbos sentidos26 y 27 de noviembre
Línea 1Plaza de la RepúblicaAmbos sentidos27 y 28 de noviembre
Línea 1La PiedadAmbos sentidos27 y 28 de noviembre
Línea 2IztacalcoAmbos sentidos19 de noviembre al 5 de diciembre
Línea 2Rojo GómezAmbos sentidos24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio
Línea 55 de Mayo y El CoyolRío de los Remedios 24 de noviembre
Línea 5San Juan de Aragón y TalismánRío de los Remedios25 de noviembre
Línea 5Oriente 101 y Río ConsuladoRío de los Remedios26 de noviembre
Línea 5Preparatoria 3 y Río GuadalupeRío de los Remedios27 de noviembnre
Línea 5Victoria y Río Santa ColetaRío de los Remedios28 de noviembre
Línea 5Río Consulado y Oriente 101Preparatoria 11 de diciembre
Línea 5Talismán y San Juan de AragónPreparatoria 12 de diciembre
Línea 5El coyol y 5 de mayoPreparatoria 13 de diciembre
Línea 5Río Santa Coleta y VictoriaPreparatoria 14 de diciembre
Línea 5Río Guadalupe y Preparatoria 3Preparatoria 15 de diciembre

Anuncian segunda etapa de cierre de estaciones del Metrobús

Y el cierre de estaciones para “trabajos de mantenimiento” no ha terminado… pues el Metrobús anunció una segunda etapa de cierres que se llevará a cabo del 1 al 16 de diciembre. Aunque eso sí, solo afectará a usuarios de la Línea 1.

Así que mucho ojo con esta nueva lista, no te vayan a agarrar de sorpresa el cierre de las estaciones (porque de plano no habrá servicio):

EstaciónFechas
Nápoles1 y 2 de diciembre
La Raza2 y 3 de diciembre
El Chopo2 y 3 de diciembre
Colonia del Valle3 y 4 de diciembre
Teatro de los Insurgentes3 y 4 de diciembre
Manuel González4 y 5 de diciembre
Reforma4 y 5 de diciembre
José María Velasco5 y 6 de diciembre
La Joya5 y 6 de diciembre
Olivo8 y 9 de diciembre
La Bombilla 8 y 9 de diciembre
Buenavista II9 y 10 de diciembre
Hamburgo9 y 10 de diciembre
Altavista10 y 11 de diciembre
Parque Hundido10 y 11 de diciembre
Durango11 y 12 de diciembre
Chilpancingo11 y 12 de diciembre
Sonora15 y 16 de diciembre
Cd. de los Deportes15 y 16 de diciembre

