Lo que necesitas saber:
Del 1 al 16 de diciembre se realizará la segunda etapa de cierres de estaciones de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento.
Ve tomando tus precauciones para los próximos días si planeas usar el Metrobús de la Ciudad de México, pues varias estaciones de las líneas 1, 2 y 5 cerrará de manera temporal del 24 de noviembre al 5 de diciembre. Además, del 1 al 16 de diciembre otras estaciones de la Línea 1 también se cerrarán.
¿Por qué el Metrobús cerrará algunas de sus estaciones?
Aunque el anuncio fue compartido desde la semana pasada, a muchos de los usuarios del Metrobús los agarro de por sorpresa.
Y es que desde el lunes 24 de noviembre (día en el los transportistas y campesinos bloquearon las avenidas principales) hasta el 5 de diciembre, algunas de sus estaciones serán cerradas. Al menos la primera etapa.
Esto debido a cambios de mantenimiento mayor en las estaciones 1, 2 y 5, para “para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias”.
¿Qué estaciones se verán afectadas?
De acuerdo con las autoridades, en esta primera etapa 30 diferentes estaciones se verán afectadas por el mantenimiento. Acá te las dejamos para que puedas planificar tu ruta:
|Líneas
|Estaciones
|Sentido cerrado
|Fechas
|Línea 1
|Deportivo 18 de Marzo
|Ambos sentidos
|24 al 26 de noviembre
|Línea 1
|Revolución
|Ambos sentidos
|24 y 25 de noviembre
|Línea 1
|Nuevo León
|Ambos sentidos
|25 y 26 de noviembre
|Línea 1
|Río Churubusco
|Ambos sentidos
|25 y 26 de noviembre
|Línea 1
|Euzkaro
|Ambos sentidos
|26 y 27 de noviembre
|Línea 1
|Doctor Gálvez
|Ambos sentidos
|26 y 27 de noviembre
|Línea 1
|Plaza de la República
|Ambos sentidos
|27 y 28 de noviembre
|Línea 1
|La Piedad
|Ambos sentidos
|27 y 28 de noviembre
|Línea 2
|Iztacalco
|Ambos sentidos
|19 de noviembre al 5 de diciembre
|Línea 2
|Rojo Gómez
|Ambos sentidos
|24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio
|Línea 5
|5 de Mayo y El Coyol
|Río de los Remedios
|24 de noviembre
|Línea 5
|San Juan de Aragón y Talismán
|Río de los Remedios
|25 de noviembre
|Línea 5
|Oriente 101 y Río Consulado
|Río de los Remedios
|26 de noviembre
|Línea 5
|Preparatoria 3 y Río Guadalupe
|Río de los Remedios
|27 de noviembnre
|Línea 5
|Victoria y Río Santa Coleta
|Río de los Remedios
|28 de noviembre
|Línea 5
|Río Consulado y Oriente 101
|Preparatoria 1
|1 de diciembre
|Línea 5
|Talismán y San Juan de Aragón
|Preparatoria 1
|2 de diciembre
|Línea 5
|El coyol y 5 de mayo
|Preparatoria 1
|3 de diciembre
|Línea 5
|Río Santa Coleta y Victoria
|Preparatoria 1
|4 de diciembre
|Línea 5
|Río Guadalupe y Preparatoria 3
|Preparatoria 1
|5 de diciembre
Anuncian segunda etapa de cierre de estaciones del Metrobús
Y el cierre de estaciones para “trabajos de mantenimiento” no ha terminado… pues el Metrobús anunció una segunda etapa de cierres que se llevará a cabo del 1 al 16 de diciembre. Aunque eso sí, solo afectará a usuarios de la Línea 1.
Así que mucho ojo con esta nueva lista, no te vayan a agarrar de sorpresa el cierre de las estaciones (porque de plano no habrá servicio):
|Estación
|Fechas
|Nápoles
|1 y 2 de diciembre
|La Raza
|2 y 3 de diciembre
|El Chopo
|2 y 3 de diciembre
|Colonia del Valle
|3 y 4 de diciembre
|Teatro de los Insurgentes
|3 y 4 de diciembre
|Manuel González
|4 y 5 de diciembre
|Reforma
|4 y 5 de diciembre
|José María Velasco
|5 y 6 de diciembre
|La Joya
|5 y 6 de diciembre
|Olivo
|8 y 9 de diciembre
|La Bombilla
|8 y 9 de diciembre
|Buenavista II
|9 y 10 de diciembre
|Hamburgo
|9 y 10 de diciembre
|Altavista
|10 y 11 de diciembre
|Parque Hundido
|10 y 11 de diciembre
|Durango
|11 y 12 de diciembre
|Chilpancingo
|11 y 12 de diciembre
|Sonora
|15 y 16 de diciembre
|Cd. de los Deportes
|15 y 16 de diciembre