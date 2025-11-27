Lo que necesitas saber: Del 1 al 16 de diciembre se realizará la segunda etapa de cierres de estaciones de la Línea 1 por trabajos de mantenimiento.

Ve tomando tus precauciones para los próximos días si planeas usar el Metrobús de la Ciudad de México, pues varias estaciones de las líneas 1, 2 y 5 cerrará de manera temporal del 24 de noviembre al 5 de diciembre. Además, del 1 al 16 de diciembre otras estaciones de la Línea 1 también se cerrarán.

Servicio de Metrobús // Foto: David Becerril para Sopitas.com

¿Por qué el Metrobús cerrará algunas de sus estaciones?

Aunque el anuncio fue compartido desde la semana pasada, a muchos de los usuarios del Metrobús los agarro de por sorpresa.

Y es que desde el lunes 24 de noviembre (día en el los transportistas y campesinos bloquearon las avenidas principales) hasta el 5 de diciembre, algunas de sus estaciones serán cerradas. Al menos la primera etapa.

Esto debido a cambios de mantenimiento mayor en las estaciones 1, 2 y 5, para “para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias”.

Foto: @LaSEMOVI

¿Qué estaciones se verán afectadas?

De acuerdo con las autoridades, en esta primera etapa 30 diferentes estaciones se verán afectadas por el mantenimiento. Acá te las dejamos para que puedas planificar tu ruta:

Líneas Estaciones Sentido cerrado Fechas Línea 1 Deportivo 18 de Marzo Ambos sentidos 24 al 26 de noviembre Línea 1 Revolución Ambos sentidos 24 y 25 de noviembre Línea 1 Nuevo León Ambos sentidos 25 y 26 de noviembre Línea 1 Río Churubusco Ambos sentidos 25 y 26 de noviembre Línea 1 Euzkaro Ambos sentidos 26 y 27 de noviembre Línea 1 Doctor Gálvez Ambos sentidos 26 y 27 de noviembre Línea 1 Plaza de la República Ambos sentidos 27 y 28 de noviembre Línea 1 La Piedad Ambos sentidos 27 y 28 de noviembre Línea 2 Iztacalco Ambos sentidos 19 de noviembre al 5 de diciembre Línea 2 Rojo Gómez Ambos sentidos 24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio Línea 5 5 de Mayo y El Coyol Río de los Remedios 24 de noviembre Línea 5 San Juan de Aragón y Talismán Río de los Remedios 25 de noviembre Línea 5 Oriente 101 y Río Consulado Río de los Remedios 26 de noviembre Línea 5 Preparatoria 3 y Río Guadalupe Río de los Remedios 27 de noviembnre Línea 5 Victoria y Río Santa Coleta Río de los Remedios 28 de noviembre Línea 5 Río Consulado y Oriente 101 Preparatoria 1 1 de diciembre Línea 5 Talismán y San Juan de Aragón Preparatoria 1 2 de diciembre Línea 5 El coyol y 5 de mayo Preparatoria 1 3 de diciembre Línea 5 Río Santa Coleta y Victoria Preparatoria 1 4 de diciembre Línea 5 Río Guadalupe y Preparatoria 3 Preparatoria 1 5 de diciembre

Anuncian segunda etapa de cierre de estaciones del Metrobús

Y el cierre de estaciones para “trabajos de mantenimiento” no ha terminado… pues el Metrobús anunció una segunda etapa de cierres que se llevará a cabo del 1 al 16 de diciembre. Aunque eso sí, solo afectará a usuarios de la Línea 1.

Así que mucho ojo con esta nueva lista, no te vayan a agarrar de sorpresa el cierre de las estaciones (porque de plano no habrá servicio):