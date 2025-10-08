Lo que necesitas saber: Ante la información que se ha difundido sobre casos de abuso entre miembros de la Flotilla Global Sumud, Greta Thunberg pide no desviar la atención: "Ésa no es la historia".

Sólo fue cuestión de horas para que los mexicanos detenidos por Israel llegaran a nuestro país. El sexteto no fue a parar al mismo destino de Greta Thunberg y la mayoría de la tripulación, sino a Jordania y, de ahí, fueron repatriados.

Mexicanos de la Flotilla Global Sumud fueron recibidos por canciller

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los mexicanos que formaron parte de la flotilla que llevaría ayuda a Gaza llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la mañana de este 8 de octubre.

Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente y un grupo de seguidores al grito de “Palestina vencerá”.

Arlin Medrano, integrante Flotilla Global Sumud / Foto: @arlinmedrano_

“La SRE reafirma su prioridad de velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el exterior hasta su retorno seguro a nuestro país”, señala el mensaje de la dependencia federal.

Arlin Medrano y Juan Ramòn de la Fuente / Foto: SRE

Greta Thunberg pide no desviar la atención en casos de abuso: “Esa no es la historia”

Los seis mexicanos fueron detenidos la semana pasada, cuando la Flotilla Global Sumud que llevaría ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada por las fuerzas de Israel. De ahí, pasaron varios días en instalaciones de las autoridades israelíes.

Según acusan los miembros de la Flotilla Global Sumud que llegaron a Grecia, en Israel se les maltrató física y mentalmente, siendo ejemplar el caso de la activista Greta Thunberg… sin embargo, ella ha preferido callar lo que pasó y enfocar los esfuerzos en denunciar lo que sucede en Gaza.

“Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia”.