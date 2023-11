Lo que necesitas saber: Uno de los últimos intentos de Felipe Calderón para reinsertarse en la política fue la creación del partido México Libre. No pegó y, desde entonces, se autoexilio en España. Su esposa, Margarita Zavala, es diputada y dice que quiere contender por la candidatura para la CDMX.

Felipe Calderón no se quiso quedar atrás y, para ser tendencia en redes como Ernesto Zedillo, dejó el jaibol y agarró el micrófono para decir sus cosas. De una forma más directa, ya que mientras que el expresidente priista medio dio a entender que no quería a alguien como AMLO para futuro mandatario, el panista culpó al morenista de varios de los males que pasan en México (y de los que cree que podrían pasar).

Genaro García Luna junto al expresidente Felipe Calderón/ Foto: Cuartoscuro

AMLO armó un aparato de poder que impulsa a Sheinbaum, acusa Felipe Calderón

“Hay países en América Latina que han retrocedido, uno de los países que más han retrocedido es México porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República”, señaló Felipe Calderón durante su participación en el “Encuentro Regional 2023: Desafío para el Desarrollo y el Progreso en América Latina”, un eventazo en el que se dieron cita varios exmandatarios de la llamada derecha latinoamericana.

Así como lo hizo en la campaña con la que ganó la presidencia en 2006, Felipe Calderón acusó a AMLO de ser un peligro para México. Esta vez, según explicó el panista, debido a que por culpa del presidente la democracia está a punto de caer, por los constantes ataques a las instituciones de parte del gobierno federal.

Foto: Jorge Lezama-Cuartoscuro.

Felipe Calderón y Ernesto Zedillo se han pronunciado contra AMLO

“México está en peligro y es una democracia a punto de caer y eso es importante repetirlo una y otra vez”, alertó Felipe Calderón, acusando al gobierno de AMLO de construir durante su sexenio un aparato de poder que, con recursos públicos, ahora impulsa la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Las pedradotas de Felipe Calderón contra AMLO llegan luego de que otro expresidente, Ernesto Zedillo, dijera también públicamente que le cae gordo el actual mandatario de México. Esto lo hizo de una manera un poco más sutil, al enunciar las características de quien, para él, debe poseer el próximo presidente de la República.

“Primero me ver gustaría ver a alguien que escuche a la gente (…) [pero] que no explote necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no entregará”, señaló el presidente cuyo lema de campaña fue “Bienestar para tu Familia” en conversación con la analista y académica, la Dra. Viridiana Ríos.

Pero bueno, regresando con las críticas de Felipe Calderón al gobierno de AMLO, éste no dejó de mencionar lo que ocurre en Guerrero, donde la ayuda a damnificados tras el paso del huracán Otis como que nomás no llega. Según Calderrron, esto se debe a la desaparición del FONDEN.

