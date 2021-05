México en negociaciones con Rusia para traer vacuna Sputnik Light

Con los reclamos y cuestionamientos encima, ya ni le supo al canciller Marcelo Ebrard dar a conocer que, ahora que se dio su vuelta por Rusia, comenzó con las pláticas para hacer llegar a México la vacuna Sputnik Light.

El “Light” no es porque tenga menos calorías, sino porque ya no se requieren las dos dosis, sino nomás una… pero por un rato, porque luego va la otra. Así lo explicó Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera (de la cual, quién sabe porqué, no hubo transcripción estenográfica):

“Nos plantean la posible utilización de Sputnik Light que es una vacuna que se aplicaría cada seis meses. Esta vacuna podría estar muy pronto en México, sobre todo si ya tenemos resuelto el envasado”, comentó el canciller metido en broncas por lo ocurrido en la Línea 12 del Metro.

Desde la semana pasada, todavía desde Rusia, Marcelo Ebrard había dado señales de la Sputnik Light. Según dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haría llegar a la COFEPRIS la información relacionada con la nueva versión de la vacuna rusa, para que ésta haga la valoración correspondiente. Ya en la conferencia mañanera, señaló que si se aprueba su uso, el biológico estaría muy pronto en el país para su llenado y envasado en territorio nacional.

Además de la Sputnik Light, México negocia la llegada de otro producto, conocido como Vector, el cual tiene una eficiencia del 94%. Y bueno, en lo que están las pláticas y todo esto se arma, lo que sí ya es un hecho es que la semana que viene habrá otro embarque de medio millón de dosis de la Sputnik V, informó Marcelo Ebrard.

Entonces, pues ya sólo sería que las autoridades sanitarias de México resuelvan, porque del lado ruso, según indicó Ebrard, el mismísimo Vladimir Putin, en conversación con Andrés Manuel López Obrador, abrió la posibilidad de trabajar con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Investigación Gamaleya.