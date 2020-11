No se rinden: México Libre participará en elecciones de 2021 con independientes o en alianza

Felipe Calderón y Margarita Zavala no entienden no se rinden y continuarán con su objetivo de ser una oposición frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por medio de su no partido político México Libre. Este sábado publicaron un comunicado donde informan de qué manera mantendrán vivo el proyecto y sus planes para el 2021 (porque sí, pretenden participar en el próximo proceso electoral).

México Libre se mantendrá como una organización ciudadana

Resulta que tras un largo proceso interno de deliberación para determinar entre todos los afiliados la ruta a seguir luego de que el INE y el Tribunal le negaran “arbitrariamente” (guiño, guiño) su registro como partido político, se definió que México Libre se mantendrá como una organización ciudadana que participará “en todos los aspectos de la vida pública”.

Además, el comunicado señala que México Libre sí participará en el próximo proceso electoral que se celebrara en el 2021. ¿Y cómo lo harán si no son un partido político? Bueno, aplicarán la misma que aplicó Margarita Zavala en el 2018 (cuando casi nadie votó por ella), mandarán candidatos independientes o de plano buscarán alianzas con otros partidos de oposición pa’ ver si logran llevar alguna de sus voces al Congreso.

“México Libre participará en los comicios del año 2021 con candidatos propios o en alianza con otro partidos (…) formulará críticas y propuestas de solución a los problemas de México, vigilará la acción gubernamental para que se subordine al Bien Común y trabajará en la formación cívica de sus militantes y ciudadanos”, dice el comunicado.

Van por lugares en el Congreso, gubernaturas y presidencias municipales en 2021

El principal objetivo del proyecto que encabezan Calderón y Zavala es ser un contrapeso efectivo frente el poder presidencial en el Congreso, pero amenazaron con que participarán en las elecciones para Gobernador, diputados locales y presidentes municipales en las entidades donde se vote para dichos cargos en el 2021.

Y eso si, México Libre dejó claro que para participar en las elecciones del 2021 se asegurarán de postular a “las mejores mujeres y los mejores hombres”. Y lo más importante, dicen que intentarán impulsar un cambio en el sistema político para que los partidos sean verdaderos instrumentos de participación ciudadana y no sean frenados por lo que denominaron “trabas burocráticas”.

“Con o sin partido, México Libre es una fuerza ciudadana viva gracias al esfuerzo de cientos de miles de mujeres y hombres que defienden la libertad, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Seguirá en lucha contra el autoritarismo y todas aquellas expresiones, formales o no, que violenten el orden constitucional”, finaliza el mensaje.

#Comunicado 📰 México Libre seguirá adelante como organización ciudadana; participará además en las elecciones de 2021 pic.twitter.com/L5sEpU4qlU — México Libre (@MexLibre_) November 21, 2020

En fin… por si andabas con el pendiente.