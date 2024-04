Convención de Viena: ¿Qué significa romper relaciones diplomáticas con otro país?

Lo que necesitas saber: México y Nicaragua rompieron relaciones diplomáticas con Ecuador. ¿Eso qué significa? Acá les contamos sobre esta decisión y de paso, de qué va la Convención de Viena de la que todos hablan en redes sociales.

Horas de tensión se han vivido en las últimas horas en toda Latinoamérica gracias a Ecuador, país que decidió meterse en una bronca marca “llorarás” la noche del 5 de abril al entrar a la embajada de México, con ayuda de la policía, para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Jorge Glas, quien es acusado de delitos de corrupción en Ecuador, se refugió en la embajada de México en Ecuador desde diciembre del año pasado. Sin embargo, este mes de abril el gobierno de nuestro país anunció que daría asilo político al exvicepresidente.

Embajada de México en Ecuador / Foto: Reuters

Ecuador irrumpió en la embajada de México y no fue la mejor idea del mundo

La decisión –así como otras declaraciones que AMLO hizo en los últimos días– no le gustaron nada al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien se pasó por el arco del triunfo el tratado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, para asaltar la embajada mexicana.

Como les contamos (acá les dejamos la noticia por si no la vieron), esta acción provocó una respuesta inmediata del Gobierno mexicano. Específicamente del presidente López Obrador, quien en un tuit anunció que habrían consecuencias en las relaciones diplomáticas con Ecuador.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordeno que se rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador luego de lo ocurrido en la embajada. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México optó por romper las relaciones diplomáticas con dicho país

El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó el asalto a la embajada como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Minutos más tarde, Alicia Barcéna, Secretaria de Relaciones Exteriores, confirmó lo que se esperaba.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, escribió la canciller en su cuenta de X.

Alicia Barcéna, Secretaria de Relaciones Exteriores, confirmó la decisión del gobierno mexicano. Foto: X

Y en la decisión lo siguió el Gobierno de Nicaragua

Los gobiernos de otros países en Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y más, condenaran lo hecho por Ecuador y respaldaran a México en este conflicto, y este 6 de abril Nicaragua también rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Daniel Noboa.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua Bendita y Siempre Libre, condenó la “barbarie política neofascista del Gobierno de Ecuador, cuyo admirable Pueblo merece, como siempre, todo nuestro Cariño, Respaldo y Solidaridad”.

#ÚltimaHora?| Nicaragua también rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de la Policía Nacional en la embajada mexicana en Quito. pic.twitter.com/xzflWApTYU — Braulio Luna (@brauliolunan) April 6, 2024

Pero, ¿qué significa romper relaciones diplomáticas con otro país?

En el escrito, el gobierno de Nicaragua enfatizó que tras el uso de las Fuerzas en Ecuador para irrumpir en la embajada mexicana, se tomó la decisión de romper toda relación diplomática con el gobierno de dicho país y respaldó completamente al presidente de México y su decisión.

Pero, ¿qué significa eso de “romper relaciones diplomáticas” con otro país? ¿Significa que se va a desatar la guerra? ¿Por qué muchos siguen mencionando ese bendito tratado de la Convención de Viena? Bueno, acá les explicamos un poco.

Embajada de México en Ecuador / Foto: Reuters

Hablemos de la ya ahora conocida Convención de Viena

Empecemos con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un tratado que tiene las reglas básicas para promover y mantener relaciones amistosas entre las naciones. Se creó en abril de 1961 y fue firmada por los representantes de 81 países (México y Ecuador incluidos).

Este documento, en gran parte, indica las obligaciones y derechos que tienen los países en cuanto a embajadas y cancilleres se refiere. Y al parecer el presidente de Ecuador nunca se detuvo a leerlo, pues violó varios de los artículos en dicho tratado.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Getty Images

Y todos los artículos que Ecuador rompió con su invasión a la embajada mexicana

Por ejemplo, el artículo 22 dice que las embajadas son inviolables y los agentes del Estado receptor (en este caso, Ecuador) no pueden hacer cateos o inspecciones salvo que haya un consentimiento del jefe de la embajada (Roberto Canseco) u ocurra un desastre natural.

De ahí en fuera NO EXISTE NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA IRRUMPIR UNA EMBAJADA. De hecho –para los que dicen que México la regó al dar asilo político a Jorge Glas–, cuando el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, ni el país británico ni Estados Unidos se atrevieron a entrar por él en los 7 años que estuvo ahí.

Irónicamente, Ecuador dio asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en su embajada en el Reino Unido durante varios años. Foto: Getty Images

¿Por qué? Pues porque no se puede ni se debe hacer, punto. Aunque Assange era un perseguido político para muchos o un criminal para otros, la única verdad es que la embajada de Ecuador siempre fue respetada por las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos.

Y bueno, regresando al tema, el mismo artículo 22 puntualiza que las embajadas deben ser protegidas por el Estado receptor, mientras que el artículo 29 menciona que la persona de un agente diplomático (en este caso, Roberto Canseco) no podrá ser arrestado y el Estado deberá tratarlo con respeto e impedir cualquier ataque a su persona, libertad o dignidad.

Roberto Canseco siendo sometido en la embajada de México en Ecuador / Foto: @jenarovillamil (X)

Y bueno, Ecuador hizo todo lo contrario: irrumpió la embajada de México con fuerzas armadas y por supuesto que no salvaguardó la dignidad del canciller Roberto Canseco, cuya foto arrodillado en las calles de Quito ya dio la vuelta al mundo.

¿México se meterá en una bronca al romper las relaciones diplomáticas con Ecuador?

A pesar de que el gobierno de Noboa no cumplió estos acuerdos, la realidad es que el cumplimiento de sus artículos es más una decisión de cada país, pues como tal no hay alguien que se encargue de checar si los países como Ecuador cumplen o no con estos lineamientos.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas tampoco obliga a los países como México o Nicaragua el mantener relaciones diplomáticas con otras naciones. De hecho, aunque es considerado un acto amigable, es parte de las decisiones y el libre albedrío que tienen los países participantes.

Foto: Getty Images

Con romper relaciones diplomáticas, se entiende que México deberá retirar a sus representantes de Ecuador y viceversa. Además, la decisión termina con todo los vínculos y comunicaciones que existen entre los gobiernos de ambos países.

Las posibles consecuencias que sufriría Ecuador por su decisión

Claro que todo esto tampoco significa que no vayan a existir consecuencias graves para Ecuador. Sobre todo porque México ya dijo que irá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar al gobierno de Noboa, quien podría tener que pagar los platos rotos de sus acciones.

Además –y por las respuestas de varios mandatarios de Latinoamérica–, Ecuador probablemente se enfrentará a relaciones tensas con otros países, perderá apoyo internacional (que afectaría aspectos como su economía y seguridad) y ya en el caso más grave, sufriría de bloqueos económicos.

El gobierno de Ecuador tendrá que afrontar las consecuencias de su irrupción en la embajada de México en Ecuador. Foto: Getty Images

No, tampoco es que México se irá a guerra con Ecuador

“Oigan Sopibecarios, ¿y creen que entonces deba de irme preparando para la guerra si es que saqué bola negra y tengo cartilla militar?”, seguramente se preguntan algunos de ustedes. Y la respuesta es: no creo, pues usualmente México no se distingue por usar la fuerza bruta para resolver conflictos.

A diferencia de otros conflictos armados en el mundo, este roce de México con Ecuador es más por cuestión de ideas: el gobierno de nuestro país quiso proteger a un posible perseguido político y el gobierno de Ecuador quiso aplicarle la ley sin importar el precio.

¿Eso le quita gravedad al asunto? No, pero tampoco suena a que sea suficiente para desatar una guerra. Sobre todo porque incluso muchas organizaciones y mandatarios, como el mismo alcalde de Quito, condenaron la decisión de Daniel Noboa y su gabinete.

Seguramente esto se resolverá de una manera civilizada y diplomática, pero de que es un hecho jamás antes visto o presenciado a la soberanía mexicana, de eso no hay duda.

