Lo que necesitas saber: Omar García Harfuch reveló que ya son 92 criminales de "alto impacto" que han sido sacados del país durante la actual administración.

Con la novedad de que el gobierno de México anunció el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos. Según las autoridades, fueron enviados porque “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

Envío de criminales a Estados Unidos // X:@OHarfuch

México traslada 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos

Parece que sí funcionó la presión de Estados Unidos sobre “resultados” en la seguridad en México… y es que las autoridades mexicanas informaron el envío de 37 operadores de organizaciones criminales que “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

De hecho fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el encargado de compartir información sobre este traslado.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, se lee en el post.

Además, se reveló que junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. De momento no se han revelado detalles sobre quiénes son los 37 operadores criminales.

Más de 90 criminales de “alto impacto” enviados a Estados Unidos

Eso sí, esta no es la primera vez que México traslada a Estados Unidos a criminales. Tan solo en agosto del año pasado fueron expulsados del país 26 narcotraficantes.

Con este traslado, el propio secretario de Seguridad reveló que durante su administración ya han sacado del país a 92 criminales de “alto impacto”. Esperemos que esto sea parte de los “resultados concretos” que el gobierno de Trump le pidió a México…