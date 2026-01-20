Lo que necesitas saber:

Omar García Harfuch reveló que ya son 92 criminales de "alto impacto" que han sido sacados del país durante la actual administración.

Con la novedad de que el gobierno de México anunció el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos. Según las autoridades, fueron enviados porque “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

mexico-traslada-37-operadores-organizaciones-criminales-estados-unidos-2
Envío de criminales a Estados Unidos // X:@OHarfuch

México traslada 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos

Parece que sí funcionó la presión de Estados Unidos sobre “resultados” en la seguridad en México… y es que las autoridades mexicanas informaron el envío de 37 operadores de organizaciones criminales que “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

De hecho fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el encargado de compartir información sobre este traslado.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, se lee en el post.

Además, se reveló que junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. De momento no se han revelado detalles sobre quiénes son los 37 operadores criminales.

mexico-traslada-37-operadores-organizaciones-criminales-estados-unidos-1
Envío de criminales a Estados Unidos // X:@OHarfuch

Más de 90 criminales de “alto impacto” enviados a Estados Unidos

Eso sí, esta no es la primera vez que México traslada a Estados Unidos a criminales. Tan solo en agosto del año pasado fueron expulsados del país 26 narcotraficantes.

Con este traslado, el propio secretario de Seguridad reveló que durante su administración ya han sacado del país a 92 criminales de “alto impacto”. Esperemos que esto sea parte de los “resultados concretos” que el gobierno de Trump le pidió a México…

“Inaceptables” progresos graduales en seguridad… Estados Unidos exige a México “resultados concretos”

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

tren-choca-contra-muro-barcelona-muertos-heridos

Tren choca contra muro que cayó sobre las vías en Barcelona; un muerto y más de 30 heridos
Perú declara a Claudia Sheinbaum persona non grata y la acusan de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

Claudia Sheinbaum niega desabasto de medicamentos contra cáncer: ‘Solo faltan uno o dos’
tren-ligero-no-servicio-estaciones-rtp

¿Habrá huelga de trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús? Esto sabemos
Epstein, redadas y Groenlandia: 10 polémicas del primer año de gobierno de Trump

Epstein, redadas y Groenlandia: 10 polémicas del primer año de gobierno de Trump

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook