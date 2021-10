Ministro Laynez afirma que no estaba ebrio y que lo detuvieron sin un protocolo

Recientemente nos enteramos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, fue detenido en Coahuila por manejar en un presunto estado de ebriedad.

Por medio de un comunicado, el ministro afirmó que nunca aceptó y que nunca aceptará que iba en estado de ebriedad, pero no tuvo oportunidad de probarlo.

Señala que la detención la hizo un agente de la policía municipal de Torreón que no estaba en un retén ni bajo el protocolo de alcoholímetro. Dice que fue hasta el día siguiente que se enteró que para justificar la detención, el agente anotó una infracción por un “cambio intempestivo de carril”.

Explica que nunca pudo hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con el Ministerio Público y mucho menos con un representante de derechos humanos. El ministro afirma que al siguiente día sus familiares pagaron 6 mil 500 pesos en efectivo.

Señala que a pesar de que estar de acuerdo con la lucha y los operativos anti-alcohol, los operativos deben sujetarse a estrictos estándares que “eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía”.

“A pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en la flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme“, se lee en el comunicado.

La detención del ministro

En redes sociales se filtraron las actas de detención que se realizaron tras la detención del ministro Laynez en el municipio de Torreón.

De acuerdo con el reporte, fue ingresado a los separos el 9 de octubre a las 06:34 horas por conducir en estado de ebriedad entre la calle Bravo y Calle 10 en la colonia Centro del municipio de Torreón. Iba manejando un Stratus blanco modelo 2006.

De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habrá un posicionamiento institucional sobre lo ocurrido con el ministro Laynez en Coahuila porque se trata de un “tema personal”.