HDLCH: Presunto montachoques agrede a una familia sobre Periférico al intentar extorsionarlos

Una situación que se vuelve cada vez más recurrente y preocupante en la Ciudad de México, son los llamados montachoques, quienes (como indica ese sobrenombre), provocan intencionalmente que otro auto los golpeé sobre la carretera para sacarles dinero.

Un taxista fingió un golpe a su auto y amedrentó a una familia

Y todo parece indicar que ese fue el caso de un tipo que intentó extorsionar a una familia sobre Periférico. Se trata del conductor de un taxi, quien argumentando un supuesto golpe a su vehículo, cierra el paso y exige al hombre que baje para pedirle dinero.

En el video se aprecia que el tipo exige lo anterior con cero amabilidad pese a que tanto el conductor del auto como la mujer que lo acompañaba le explican que viajan con niños y que desde su lugar se nota que no le pasó nada al taxi. Literalmente les dice que eso no le interesa y continúa pidiendo que el hombre se baje para ver el supuesto golpe.

“Estas espantando a mis hijos”, dice la mujer al presunto montachoques mientras éste les exige que se orillen. “Vengo con niños hermano, no le pegué”, dice también el hombre, a lo que el taxista contesta: “Brother, a mí no me interesa”.

La familia se mantuvo todo el tiempo en el auto, por lo que al no lograr su cometido, el taxista golpeó su espejo retrovisor y regresó a su vehículo. El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez en redes sociales y por acá te lo compartimos.

CUIDADO!

SON MONTACHOQUES

Así amedrentaron a un joven q viajaba con niños y una mujer por Periférico.

Según él, chocaron su taxi.

Al final le rompió el espejo.

Si ud los ve, pida ayuda a @SSC_CDMX Los detalles a las 6 en @telediario Canal 6 pic.twitter.com/FkwnAUrLjo — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 25, 2022

El problema de los montachoques se vuelve algo recurrente

Como te decía antes, el tema de los montachoques se ha vuelto todo un problema en CDMX. Apenas en octubre del año pasado fueron captados un par de sujetos en pleno intento de extorsión en la colonia Roma. El video fue compartido en TikTok y se volvió viral rápidamente.

En este caso la familia logró salir ilesa y librar la extorsión, pero no cabe duda que esto se ha convetido en oooootro motivo para conducir con mucho cuidado en la capital mexicana.