MTU: ¿Qué es el nuevo límite de transferencias bancarias y cómo configurarlo?

Lo que necesitas saber: Que no cunda el pánico: acá les explicamos qué es el MTU y todo sobre el nuevo límite de transferencias bancarias (hasta cómo configurarlo).

Que Dios nos agarre confesados… No es cierto. Y es que seguro ya escucharon la noticia de que a partir del 1 de octubre de 2025, las personas que cuenten y usen su banca digital tendrán que poner un límite máximo para sus transferencias electrónicas. Sí, hablamos del famoso Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Pero primero lo primero: ¿qué es el MTU? En palabras sencillas es el límite que cada persona establece para las transferencias bancarias que hace por banca electrónica. Pa’ pronto, la cantidad máxima de dinero que puedes mover y/o transferir al día desde tu app del banco.

Imagen ilustrativa de muchos billetes. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué es el MTU y a qué bancos aplica?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) suena algo complejo, pero en realidad es una medida de seguridad que impulsó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado mes de junio de 2024, que busca proteger a los usuarios de banca electrónica de fraudes y otros crímenes.

Por disposición oficial, 52 bancos del país como Bancomer (bueno, BBVA), Banorte, Santander, Banamex, Inbursa, Scotiabank, HSBC y hasta NU, por mencionar algunos, deben dar a sus usuarios la opción de establecer su límite de transacciones electrónicas diarias.

Pero también deberán de poner un tope por mil 500 Unidades de Inversión (UDIS) (que vienen siendo unos 12 mil 800 pesos aproximadamente) a quienes no lo hagan de manera voluntaria.

Los bancos en México pondrán un tope al MTU de los usuarios para evitar fraudes. Foto: Getty Images

¿Cuándo es la fecha límite para cambiar el MTU?

¿Eso qué quiere decir? Que es importante que antes del 1 de octubre ustedes como usuarios establezcan cuál quieren que sea el límite de su MTU, sobre todo si usualmente manejan grandes cantidades de dinero y hacen transferencias a otras cuentas (SPEI), pagan sus tarjetas de crédito de otros bancos o servicios como la luz y el teléfono desde su app bancaria.

Y es que si no lo hacen –y como lo mencionamos– el banco les va a poner como tope que sólo pueden hacer movimientos (pagos y transferencias) por 12 mil 800 pesos al día. De hecho, para el 1 de enero de 2026 todos los usuarios de banca móvil ya deberán tener establecido su MTU.

Ojo que el MTU lo pueden cambiar cuando quieran. Lo que las entidades bancarias buscan es que los usuarios se familiaricen con el término, aunque de no hacer algún cambio voluntario, pues sí, el monto límite se quedará en los 12 mil 800 pesotes a inicios del 2026.

Foto: Getty Images

¿Cómo puedo cambiar el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en mi app del banco?

Entonces, si no realizas la actualización del MTU antes del próximo 1 de octubre, tu monto límite de transacción establecido será de 12 mil 800 pesos diarios. Aunque claro, independientemente del MTU, los servicios de Transferencias Express, CoDi y Dimo, seguirán teniendo un monto máximo de 12 mil 500 pesos por transacción o acumulado por día.

Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo puedes establecer el MTU en tu banca móvil? Simplemente debes de entrar a tu app del banco, buscar el menú de ajustes y ahí buscar la opción en donde tu banco te permite establecer el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Por ejemplo, para usuarios Santander esto lo pueden encontrar en el menú, la opción “Administración de mis cuentas” y ahí le dan click en “Configuración de límite de importe”.

Menú de la app de Santander donde se puede configurar el MTU. Foto: Captura de pantalla

Si encuentran dicha opción, pues ponen el MTU que mejor les convenga dependiendo de las cantidades de dinero que manejen. Por otro lado, si de plano no le hayan o se les hace muy difícil, pueden acudir a su sucursal bancaria más cercana o pedir ayuda a su banco vía telefónica.

Honestamente el trámite no es tan complicado, aunque sí les recomendamos que no lo dejen para después. Claro, si es que quieren evitarse todo el papeleo o que pueda venir después si es que no configuraron su MTU a tiempo y los 12 mil 800 al día no son suficientes para sus movimientos bancarios.