Lo que necesitas saber: Antes de ser revelado el contrato con el PAN, Andrade negó en repetidas ocasiones su relación con cualquier partido. Ahora, acusa que se ve a obligado a abandonar el país "por seguridad".

Para sorpresa de no muchos, resulta que no fue del todo apartidista la marcha del 15 de noviembre como se presumió… hasta los que decían que no tenían vínculos partidistas resultó que sí los tenían… como el abogado y joven tuitero Edson Andrade, a quien el PAN le soltó un contrato de más de 2 millones de pesos.



“Estoy harto de ver que partidos políticos se están colgando de esta causa”, aseguró en una de sus publicaciones, previo a la marcha del 15 de noviembre.

Edson Andrade, promotor de Generación Z / Captura de pantalla

Edson Andrade fue contratado por PAN como estratega digital

El asunto fue revelado por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde… con documento y toda la cosa: “el joven ‘apartidista’, Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la “Generación Z” fue contratado por el PAN”, acusó en redes, mostrando el contrato que se le ofreció a éste…

Pero Edson no fue contratado específicamente para promover la marcha de la Generación Z… Eso fue otro boleto (o se incluyó en el paquete). De acuerdo con el documento revelado por la presidenta de Morena, Andrade fue contratado para realizar “estrategia digital y gestión de redes para PAN-CDMX”.

Edson Andrade, promotor de Generación Z / Foto: @EdsonAndradeL

El contrato fue firmado en febrero de 2025 y en el se establece que, por la chambita, Edson Andrade recibirá 12 pagos mensuales de $175,577.50… para un total de 2 millones 106 mil 810 pesotes.

“Buscan deslegitimizar voces de jóvenes”: PAN

“Que coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero [presidente del PAN] señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia”, acusó Alcalde.

Sobre esto que reveló Morena, en el PAN no niegan el vínculo con el joven promotor de la marcha de la Generación Z. “No hay nada qué esconder ni nada de malo en un contrato”, minimizó Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN-CDMX, en entrevista para MVS Noticias.

“Me queda claro que buscan deslegitimizar voces de jóvenes, quieren generar confusión en la gente”, reprochó la panista, acusando que el INE soltó la información a Morena… y desde el partido oficial se han dado a conocer datos del joven “creador de contenido”, quien ha expresado que “teme por su vida”.

Sobre el tema también opinó la presidenta Claudia Sheinbaum… bueno, más bien pidió que la gente analice lo que se está revelando: “¿Muy interesante no? Muy interesante. La publicación de ayer de Luisa María, mucha información para que se analice por todas y por todos”.