Morena denunciará ante FGJ a Sandra Cuevas por aventar pelotas con dinero

Por plagio… digo, por violación de la veda electora y, principalmente, para que aclare de dónde salen los recursos que se avientan en pelotas, Morena de la CDMX demandará a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Lo anterior fue adelantado por el dirigente de Morena en la capital, Tomás Pliego. De acuerdo con el líder local, el objetivo de la demanda (la cual se presentará tanto en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como ante el INE) es que Cuevas diga de dónde salió el dinero que se aventó en las pelotas, de quién fue tan magnifica idea y, además, cuál fue el objetivo de tan penosa acción.

“No deja de sorprender la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas (…) resulta verdaderamente inverosímil y reprobable: si el dinero es público, es un delito que se tiene que investigar por la FGJ y, si es dinero privado (…) se tiene que investigar por parte de la UIF, porque cómo va a estar tirando dinero, ¿de dónde sale ese dinero?”, señaló el Tomás Pliego en redes sociales.

Que dice Sandra Cuevas que ella no vio nada…

Por si no están muy enterados de este asuntacho, resulta que el pasado martes la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aventó pelotas desde lo alto de las oficinas donde despacha, para que éstas fueran disputadas por los asistentes a un evento que ella misma convocó… según era para dar inicio al “Mes de la Mujer”, pero cual: en realidad fue para minimizar una protesta que había en su contra en la explanada de la alcaldía.

Ahhhh y las mentadas pelotas, según se puede ver en videos, tenían pegados billetes de 500 pesos.

En conferencia celebrada ayer, al ser cuestionada sobre el tema, la alcaldesa tuvo cara para negar lo hecho: “Yo no vi ningún balón, entonces desde ahí estamos mal”, reprochó la alcaldesa a los reporteros… ya que, según ella, el tema sobre el que deben de preguntarle los medios es sobre la “persecución política” de la que es objeto.

Sobre el #PelotasGate se pronunció Claudia Sheinbaum. Según la jefa del gobierno de la CDMX, en su trayectoria política “nunca había visto algo así”… claro, la sorpresa fue para mal: “La política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajarlo, entonces pues no me parece”, señaló Sheinbaum en su conferencia matutina.