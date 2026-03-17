Lo que necesitas saber: Tanto Estados Unidos como Argentina han informado que uno de los principales motivos para dejar la OMS fue la gestión de la pandemia por COVID-19.

En enero de este año, Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora van dos países y contando… pues Argentina también formalizó su salida de la organización, pero ¿por qué?

OMS atendiendo una emergencia en el Congo en enero de 2025 // Foto: WHOAFRO

El primero en salirse de la OMS: Estados Unidos

Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos oficializó su salida definitiva de la OMS el 22 de enero de 2026. Decisión que afectó directamente a la organización, pues dejó de recibir apoyo financiero de su mayor contribuyente.

Pero… ¿Por qué fue su salida? Aunque son varios motivos, los principales fueron el financiamiento desproporcionado, que afectaba contra la soberanía de Estados Unidos, y la mala gestión de la OMS durante la pandemia por COVID-19.

“Estados Unidos citaron como una de las razones de su decisión los «fallos de la OMS durante la pandemia de COVID-19», en particular «la obstrucción del intercambio oportuno y exacto de información crucial» y que la OMS «ocultó dichos fallos»“, informó la organización.

Foto: @POTUS

¿Efecto dominó? Argentina formaliza su salida de la organización

Ahora, Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, también formalizó su retiro de la OMS… siguiendo los pasos de Estados Unidos.

Desde hace un año que anunciaron su salida, las autoridades argentinas dejaron claro que el principal motivo por el cual saldrían de la organización eran las “profundas diferencias” en la gestión sanitaria de la pandemia de COVID-19.

Y aunque de momento Argentina es el único país que se ha sumado a esta lista, otros ya han mencionado la posibilidad de tomar una postura similar frente a la OMS. ¿Será que esta salida implique un efecto dominó?