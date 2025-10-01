Lo que necesitas saber: Goodall será recordada por sus estudios de más de sesenta años sobre las interacciones sociales de los chimpancés salvajes.

Tristes noticias para el mundo científico y del cuidado ambienta. Tras dedicarse toda su vida al estudio de los chimpancés salvajes, la primatóloga Jane Goodall, murió a las 91 años debido a causas naturales.

Etóloga inglesa Jane Goodall // Foto: Getty Images

Muere a los 91 años Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés

Conocida en todo el mundo por su pasión por los chimpancés, la primatóloga Jane Goodall falleció a los 91 años en California, donde se encontraba en una gira de actividades de divulgación científica.

Mediante redes sociales, la ONU compartió la triste noticia sobre el fallecimiento de la mensajera de la paz. Durante varios años colaboró con la organización internacional para cuidar el medio ambiente.

“La científico, conservacionista y Mensajero de la Paz de la ONU trabajó incansablemente por nuestro planeta y todos sus habitantes, dejando un legado extraordinario para la humanidad y la naturaleza“, compartieron.

Toda una vida dedicada al estudio de los chimpancés salvajes

Goodall será recordada por sus estudios de más de sesenta años sobre las interacciones sociales de los chimpancés salvajes. Además, su investigación continuará gracias al instituto que fundó y que lleva su nombre.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, mencionó el instituto en un comunicado.