Lo que necesitas saber: Kenzo habría fallecido por un disparo que recibió durante el operativo de captura.

Seguramente escucharon sobre Kenzo, un tigre de Bengala blanco que escapó el pasado 27 de junio de un refugio animal en el Estado de México. Bueno, pues su historia tiene un triste final… y es que tras haber sido capturado, las autoridades informaron sobre su fallecimiento.

Captura de tigre de Bengala blanco // X:@PROFEPA_Mx

Muere Kenzo, tigre de Bengala blanco que escapó de un refugio en Edomex

Vamos por partes. Este jueves, comenzó a circular en redes sociales y en medios nacionales la captura y el fallecimiento de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó hace unos días de un refugio animal en Tepetlaoxtoc, Edomex.

Minutos después la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte del animal. De acuerdo con la versión oficial, durante el operativo, veterinarios intentaron sedar al tigre con dardos tranquilizantes.

Sin embargo, el tigre atacó a los veterinarios. En respuesta, integrantes del operativo le dispararon y lo hirieron.

“Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció“, se lee en su comunicado.

Profepa clausura refugio animal de donde escapó Kenzo…

Además de la lamentable noticia, la Profepa también reveló que, tras haber realizado una visita de inspección al lugar donde se encontraba el felino, detectó irregularidades en sus instalaciones y en su Plan de Manejo.

“Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal”, resaltaron.