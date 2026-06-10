Lo que necesitas saber:

"La barrera (el muro) fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes", prometió Rodney Scott.

Un día antes del arranque del Mundial 2026, el gobierno de Donald Trump regresó a una de sus viejas promesas: la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos y México.

Y en un evento del Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS), el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Rodney Scott dijo que prevén terminar a finales de 2027.

Gobierno de Trump dice que terminaría el muro de la frontera en 2027
Foto: @CBPCommissioner

Gobierno de Trump dice que terminaría el muro de la frontera en 2027

“La barrera (el muro) fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes”, prometió Rodney Scott, al explicar que esta zona será reforzada con vigilancia electrónica.

“Esa muralla de vigas de metal reforzado que irá de San Diego hasta el Golfo de México, excepto en algunos tramos, será reforzada por medidas de vigilancia electrónica” y otros dispositivos que, se prevé, sean instalados por allí de 2028.

Gobierno de Trump dice que terminaría el muro de la frontera en 2027
Foto: @CBPCommissioner

Pero la base, estaría concluida a finales de 2027. Según Scott, hay zonas donde el gobierno consideró que no es necesario ampliar la construcción del muro porque “no se necesita”.

Tipo el Parque Nacional Big Bend, considerada como una zona extremadamente remota.

Los planes de la construcción y reforzamiento del muro en la frontera de Estados Unidos y México regresan, en medio de otras políticas restrictivas migratorias.

Gobierno de Trump dice que terminaría el muro de la frontera en 2027
Foto: @CBPCommissioner

Aunque el mismo funcionario reconoció que esto del muro no sería suficiente para prevenir y evitar distintos tipos de delitos como la construcción de túneles o el uso de drones incluso para traficar droga.

“Veíamos drones volando a lo largo del río Bravo observando y grabando la ubicación de nuestros agentes”, acusó.



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