Lo que necesitas saber: "Una investigación de varios años que abarcó todo el país y contó con el apoyo de docenas de valientes víctimas culminó con los cargos presentados hoy, derivados de décadas de presunta explotación y abuso descarado de mujeres jóvenes y niños", señala el comunicado en el que se dan a conocer las nuevas acusaciones en contra de Naasón Joaquín.

Naasón Joaquín García cumple una condena de 16 años… poco para lo que hizo. Sin embargo, el líder de la Iglesia de Luz del Mundo puede irse haciendo a la idea de que le quedan mucho tiempo más en el bote, luego de que se dieron a conocer más cargos en su contra.

Aunque de mientras, en una corte de Nueva York, el autonombrado ‘apóstol de Jesucristo’, se declaró no culpable seis cargos en su contra, relacionados con tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros.

FOTO: ARCHIVO/ JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO.COM

Se declara no culpable de tráfico sexual

Este martes, el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo se declaró no culpable de seis cargos que enfrenta en una corte de Nueva York. Nassón Joaquín García es acusado de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Recordemos que el autonombrado ‘apóstol de Jesucristo’ fue trasladado desde California a Nueva York para enfrentar sus acusaciones. Veremos en qué termina este juicio…

Naason Joaquin Garcia durante juicio en 2022 // Foto: Getty Images

Cómplices operaron para “gratificación sexual” de Naasón Joaquín García y su padre

Directamente desde Nueva York se presentó una acusación formal contra Naasón Joaquín García, así como contra miembros de su familia. A todos se le acusa de conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM).

“Según se alega en la acusación formal, los acusados participaron en una organización criminal que abusó de la Iglesia LLDM y persistió durante décadas para facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores”.

Imagen de ‘La oscuridad de La Luz del Mundo’ / Imagen: Netflix

Líder de la Luz del Mundo purga condena por abuso sexual de menores

De acuerdo con las autoridades de Nueva York, durante décadas, los demás acusados operaron “para la gratificación sexual” de Naasón Joaquín García y su padre, quien antes de su muerte (en 2014) se desempeñó como líder de La Luz del Mundo.

Luego de estas nuevas acusaciones, Naasón Joaquín García fue “detenido”… es un decir, ya que actualmente está purgando condena en una prisión federal de Chino, California. Como se sabe, el líder de la Luz del Mundo está sentenciado a 16 años por abuso sexual de menores.

Cinco personas más son acusadas. Dos de ellas, identificadas como Rosa Sosa y Azalia Rangel García todavía no han sido detenidas, las autoridades de Estados Unidos creen que se encuentran en México.

En cuanto a su madre, Eva García, el Departamento de Justicia confirmó que fue detenida acusada de trata de menores. “Acicalaba a menores de edad y a mujeres para que el padre de Naasón cometiera abusos sexuales y ella misma, igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”, indica la acusación.