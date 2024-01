Lo que necesitas saber: Nayib Bukele buscó la recaptura de un pandillero conocido como alias Crook, a quien el gobierno había liberado años antes por un pacto con la MS-13. Estuvo dispuesto a darle un millón de dólares al CJNG, pero todo fue un engaño de otro pandillero

Ahora si nos quedamos de “¡No maaaaaam…!” con la revelación que surgió en El Salvador. Un reportaje del periódico digital El Faro, asegura que Nayib Bukele buscó un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para recapturar a un peligroso pandillero. Y todo para presumir la captura justo antes de las elecciones de este 2024 donde busca reelegirse ¡¡¡¿Quéeeeeee?!!!

Hablamos de Élmer Canales Rivera, alias Crook, a quien de hecho el gobierno habría puesto en libertad de forma ilegal años atrás. Vamos por partes, pero aquí te va la historia.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

¿Quién es Élmer Canales Rivera, alias Crook?

Alias Crook es un pandillero identificado como líder nacional de la Mara Salvatrucha (MS-13). Fue capturado y condenado a 40 años en prisión, pero de acuerdo con el reportaje, fue liberado ilegalmente y en secreto por el gobierno de El Salvador. El Faro indica que lo dejaron libre en noviembre del 2021 como parte de un pacto que hizo Nayib Bukele con las tres principales pandillas del país: la MS-13 y dos MS-18.

Élmer Canales habría sido sacado de la cárcel y llevado a un departamento en una zona exclusiva de San Salvador. Luego fue acompañado hasta Guatemala por Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y vocero del gobierno de Bukele frente a las pandillas.

Foto: Getty

Buscaron recapturar al Crook dos años después de liberarlo

Pues tal cual, en un intento de “pararse el cuello” con la captura de un pandillero de ese nivel, Nayib Bukele habría encomendado la misión de encontrarlo y llevarlo de nuevo a El Salvador. Considerando que contaba con una solicitud de extradición de Estados Unidos, el gobierno sabía que debía apurarse o los gringos podían encontrarlo primero (cosa que al final sucedió).

El problema es que no tenían ni idea de dónde estaba, por lo que se buscó toparlo incluso armando un pacto con criminales, incluyendo al CJNG. Pero de nuevo, vamos por partes.

Designaron para el encargo de recapturar al Crook al inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO). Fue él quien intentó pactar con alguien que tuviera contactos con el crimen organizado en México.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

El Faro señala que el inspector Escuintla se puso en contacto con traficantes de personas, “pero estos no supieron, o no quisieron, asumir el encargo”. Finalmente un coyote lo puso en contacto con Rafael Eduardo J, alias “Rafa” o “Chafa”, líder de la pandilla Barrio 18 Sureños y prófugo desde el 2016.

¿Por qué habría de ayudar el Rafa al gobierno de El Salvador? Simple, porque su hermana se encontraba en una prisión de ese país y el gobierno ofreció darle su libertad a cambio de cooperar en la recaptura del Crook.

El Faro tiene audios donde se arma el plan y la supuesta negociación con el CJNG

Fue en marzo del 2023 cuando Rafa le echó una llamada al inspector Escuintla para decirle que él tenía con qué capturar al Crook, pero no haría nada hasta que su hermana estuviera libre.

“Al grano, le tengo datos y también quiero escuchar datos de usted que son los que me estaba pidiendo ahí el patrón. La primera es con relación a lo que a usted le interesa, que es su pariente: él no tiene ningún problema en generarle las condiciones para que esté en su casita, no hay ningún problema”, le dijo el inspector, refiriéndose obviamente a Nayib Bukele como “el patrón”.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

Esa llamada, junto con capturas de pantalla tomadas por el propio Rafael, revelan que Escuintla le dio dinero a él y al Barrio 18 Sureños, así como inteligencia sobre los movimientos del Crook.

¿Y qué tiene que ver el CJNG con Bukele y el Crook?

Tras esa llamada, la hermana de Rafa fue llevada a una casa de seguridad de El Salvador y posteriormente liberada el 22 de abril del mismo 2023. Fue entonces cuando Rafael presentó su plan: movilizar a gente de su pandilla y trabajar en conjunto con el CJNG para raptar al Crook y entregarlo.

Ahora bien, los sicarios del CJNG no sabrían que estarían trabajando con funcionarios del gobierno de El Salvador. La idea era decir que el inspector era un empresario de muy alto rango a quien Élmer Canales habría afectado, por lo que se trataría sólo de una venganza.

Según el reportaje, el gobierno de El Salvador estuvo dispuesto a pagar hasta un millón de dólares por la operación, todo con tal de capturar al Crook antes que Estados Unidos.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

Pero como decíamos antes, fue el FBI el que atrapó a Élmer Canales, en noviembre del 2023, por lo que todo lo que desembolsaron Nayib Bukele y su gobierno no sirvió de nada… principalmente porque en realidad el plan fue una mentira.

Jamás hubo un trato entre Bukele con el CJNG

Resulta que el líder del Barrio 18 engañó todo el tiempo al inspector Escuintla. Nunca se movilizó, no hizo tratos con el CJNG y no puso a trabajar a su pandilla en la búsqueda del Crook.

Únicamente negoció todo lo anterior para lograr la liberación de su hermana. Dio largas y largas hasta que, en agosto del 2023, se puso en contacto con El Faro para revelar toda la operación, el pacto y las ofertas que buscó el gobierno de El Salvador por orden de Nayib Bukele.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Sucede que su hermana es inocente, pero fue detenida sólo por su relación familiar con Rafael. Su arresto ocurrió en enero del 2023, cuando Bukele ordenó el régimen de excepción para detener la violencia de las pandillas. Se acusa que las autoridades detuvieron a cientos de inocentes junto con los pandilleros para llenar una “cuota” de arrestos que justificara la estricta política de Bukele.

Regresando un poco en esta historia, la hermana de Rafa quedó en libertad, sí, pero bajo vigilancia constante de un policía de alto rango llamado Roger. Debía reportarse constantemente con él vía WhatsApp, y verlo cada dos días.

Cuando el Crook fue arrestado por el FBI, Rafael se valió de sus contactos para sacar a su hermana de El Salvador y evitar que volviera a ser detenida ante el “fracaso” de la operación donde el CJNG en realidad nunca tuvo vela en el entierro.

“El Faro supo que ese mismo mes, Rafael, el pandillero que engañó al gobierno salvadoreño, y su hermana, entraron bajo la protección de autoridades de los Estados Unidos”.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

¿Y cuál es la respuesta de Nayib Bukele a esta delicada acusación?

Nayib Bukele respondió a todo esto de una forma muy sutil, pero directa. Publicó en un tuit con el siguiente mensaje:

“Bien activada la red de Soros (medios y periodistas tarifados incluidos) en el cierre de la campaña electoral. Es un honor recibir sus ataques. Me preocuparía si estuvieran de nuestro lado”.

En ese mensaje hace referencia a Georges Soros, empresario estadounidense a quien acusa de financiar a medios y periodistas. Siendo de México, ese mensaje nos recordó mucho los discursos de ya sabes quién.

