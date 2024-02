Lo que necesitas saber: Un reportaje del New York Times relacionaría a AMLO con el crimen organizado. El Presidente niega los señalamientos y acusa al periódico de calumniadores

Bajo consignas como “AMLO no está solo”, “Viva AMLO” y “The New York Lies”, un grupo bien nutrido de compatriotas protestaron frente a la sede del New York Times, allá en Nueva York.

Si al ver esto te preguntas “¿Para qué o qué?”, aquí te va un peso de contexto.

Protesta en el New York Times por AMLO

AMLO vs New York Times: ¿Qué está pasando?

Resulta que AMLO divulgó una carta que recibió por parte de la periodista Natalie Kitroeff, del New York Times, donde le pedía comentarios y respuestas a varias preguntas sobre una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos.

Dicha investigación relacionaría al Presidente de México con al menos dos grupos del crimen organizado. AMLO calificó todo eso como calumnias… tal cual llamó a los periodistas del New York Times “calumniadores de talla mundial”.

AMLO exhibió el teléfono de Natalie Kitroeff

A continuación te dejamos la conferencia matutina del pasado 22 de febrero, día en que AMLO leyó la carta de Natalie Kitroeff. Es la versión editada, ya sin el fragmento donde el Presidente reveló el teléfono personal de la periodista del New York Times.

¿Por qué la versión editada? Porque Youtube les bajó la mañanera completa por infringir sus políticas de acoso y bullying, debido a esa acción de andar divulgando el número personal de Kitroeff, lo que también se conoce como doxxear.

A partir del minuto 44 puedes ver todo lo que dijo AMLO del New York Times en su conferencia matutina de aquel día.

Protestan afuera del New York Times en apoyo a AMLO

“Yo quiero que se respete a nuestro Presidente porque es un Presidente honesto, trabajador, para el pueblo de México. A nuestro Presidente lo quieren calumniar, pero nuestro Presidente es el mejor Presidente de ahora. Quiero decirle a este país que México no es patio trasero… ¡México se respeta!”, dice uno de los participantes en la protesta (sí, dijo “Presidente” todas esas veces).

Protesta en el New York Times por AMLO

Ah pero ojo, también aprovecharon para tirarle a Xóchitl Gálvez. La misma persona se aventó esta joya de frase: “Los gobiernos neoliberales son unos corruptos, así como Xóchitl Gálvez. Quiero decirle a todos los mexicanos que Dios nos ha dado un hijo en cada mexicano y tenemos que salir a votar hoy más que nunca”.

Protesta en el New York Times por AMLO

Más imágenes de la manifestación en Nueva York

Quienes están detrás de las protestas en Nueva York son nuevamente los integrantes de Morena New York Comité 1. Se trata del mismo grupo que intentó atorar a Xóchitl cuando se reunió con migrantes en la misma ciudad de ese país, situación por la que ella terminó huyendo.

Protesta en el New York Times por AMLO

Protesta en el New York Times por AMLO

Este grupo asegura no estar pagado por nadie, dicen ser migrantes que genuinamente apoyan a AMLO y quieren la continuidad de la 4T.

“Señor Presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo migrante, el pueblo que te apoya. Esta manifestación cívica, respetuosa, sin dañar ningún inmueble, así como nos enseñaste Señor Presidente. Todo tu pueblo está aquí, el pueblo bueno que siempre te apoya, que siempre va a estar contigo, con tu filosofía”, dijo otro manifestante frente a las oficinas del New York Times.

Aquí está tu pueblo amado presidente @lopezobrador_

En fin, aquí más videos que han subido de la protesta para mostrarle apoyo a AMLO por su bronca con el New York Times.

Aquí está tu pueblo amado presidente @lopezobrador_

