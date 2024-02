Lo que necesitas saber: AMLO y el Gobierno de México infringieron las normas y políticas de Youtube al publicar la conferencia matutina donde el Presidente revela el teléfono de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times

AMLO reveló públicamente el número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff en su conferencia matutina del pasado 22 de febrero. Si buscas esa mañanera en Youtube, ya no la vas a encontrar… al menos no completa.

Hablemos de las políticas de Youtube para entender por qué bajaron la conferencia matutina de López Obrador. Desde ya te decimos que no, no es censura. Esas políticas son claras y van dirigidas a los responsables de publicar material en la plataforma, por lo que quien sube un video es consciente, o tendría que serlo, de lo que se puede o no subir.

AMLO en su mañanera / Foto: Cuartoscuro

AMLO reveló el número de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times, en su mañanera

Por si no anduviste al tanto del chisme, aquí va. El pasado jueves 22 de febrero, AMLO leyó en su conferencia matutina una carta enviada por Natalie Kitroeff, periodista del New York Times.

En ésta le pedía comentarios o respuestas ante varias preguntas, preguntas relacionadas a una supuesta investigación donde se le relaciona a él —y a funcionarios cercanos— con el crimen organizado.

AMLO tomó todo como calumnias, acusando al New York Times de ser “calumniadores de talla mundial”. Pero antes de leer todas las preguntas que le hicieron llegar, reveló también el teléfono personal de Natalie Kitroeff, el cual compartió para que ahí le hicieran llegar las respuestas.

AMLO exhibió el teléfono de Natalie Kitroeff

¿Por qué estuvo mal que AMLO revelara el número de Natalie Kitroeff?

Lo que hizo AMLO se considera como doxxear, una práctica que consiste en conseguir información privada o datos personales de una persona y publicarlos, sin consentimiento, con la intención de exponer o evidenciar a su víctima. Normalmente, alguien que ha sido “doxxeado” sufre acoso o amenazas.

En el siguiente enlace te contamos a fondo los peligros del doxxing o doxxear. Es más, hasta José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, conoce bien los peligros que representa la divulgación de información personal como el número de teléfono.

Él mismo denunció que hicieron eso con su número, poniéndolo en peligro a él y a su familia.

AMLO en su mañanera / Foto: Cuartoscuro

Youtube bajó la mañanera donde AMLO reveló el número

Tal vez lo sabes, o tal vez no, pero tanto el Gobierno de México como el propio AMLO en su canal, tienen la costumbre de subir completas todas sus conferencias matutinas a Youtube.

Pero dos días después de subir la del 22 de febrero, Youtube se las bajó. Al buscar el video, éste aparecía con la leyenda “Este video se quitó debido a que infringe la política de Youtube sobre acoso y bullying“.

¿Qué dice la política sobre acoso y cyberbullying de Youtube?

Ya lo decíamos antes, no se trató de censura. La política sobre acoso y bullying de Youtube existe desde mucho antes de que AMLO subiera su mañanera exhibiendo el número de la periodista del New York Times.

Y sí, en esa política queda claro que tenían toda la razón al bajar la conferencia matutina del 22 de febrero. En uno de sus puntos se puede leer, muy clarito, que entre los ejemplos de contenidos prohibidos en Youtube se encuentra:

“Publicar información personal identificable no pública de una persona, como su número de teléfono, su dirección de casa o su dirección de correo electrónico, con el objetivo de que otras personas la acosen o molesten”.

Algunos contenidos que Youtube elimina

AMLO podría decir algo como: “yo sólo leí el número, no incite a nadie a molestarla”. El problema es que algunas personas no necesitaron esa invitación:

Imagenes que se comparten en redes sociales sobre la periodista

Volvieron a subir la polémica mañanera, pero editada

Horas después de que Youtube bajara la conferencia matutina donde AMLO ventila a Natalie Kitroeff, la mañanera volvió a subirse tanto en el canal del Gobierno como en el de López Obrador. La cosa es que se subió editada, ya sin el fragmento donde el Presidente lee el número telefónico de la periodista del New York Times.

Ahora bien, cabe mencionar que aún es posible encontrar ese fragmento en Youtube. Canales como el de N+ subieron la conferencia completa y, hasta la tarde de este domingo 25 de febrero, sigue íntegra y con la parte donde se revela el número sin censura alguna.

La diferencia puede radicar en que N+ no es el creador del video, o bien, que nadie lo ha denunciado ante las políticas de Youtube.

¿Facebook también bajó la mañanera de AMLO?

Checando por acá si la conferencia matutina sigue o no en internet, nos encontramos con que en las páginas de Facebook de AMLO y del Gobierno de México tampoco se encuentra. Es posible ver la del 21 y 23 de febrero, pero no la del jueves 22.

La mañanera donde AMLO revela teléfono de Natalie Kitroeff no está en Facebook

Honestamente por acá no nos consta si la subieron y se las bajaron, o simplemente nunca la subieron a la red social. Si tú viste la mañanera en sus perfiles de Facebook, eres libre de decirlo en los comentarios.

Pero, en caso de que la hayan subido, también es posible que Facebook la bajara por sus políticas y normas comunitarias. Señalan, en el apartado sobre infracciones a la privacidad, que eliminan:

“El contenido en el que se comparte, ofrece o solicita información de identificación personal u otros datos privados cuya difusión pueda provocar daños físicos o económicos”.

Políticas de Facebook por las que bajarían la mañanera de AMLO

Finalmente nos dimos una vuelta por Twitter y ahí la conferencia matutina también continúa completa, incluido el fragmento donde AMLO revela el número de Natalie Kitroeff.

