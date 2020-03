El presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio su manita a torcer y seguirá las recomendaciones de las autoridades de salud por la Fase 2 del coronavirus COVID-19. Además informó que suspenderá eventos masivos, con todo y apapachos, durante su gira de trabajo por la zona norte del país.

En su ya clásica mañanera, el tabasqueño dio a conocer que este fin de semana se dará una vuelta por algunos estados al norte de México, en específico a Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California, donde sólo le echará el ojo a algunas obras.

Sin embargo, lo que muchos no esperaban es que pidiera a los habitantes de estas entidades que no se ofendieran si no respondía a sus apapachos.

Por otra parte indicó que a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID-19, las obras que supervisará no suspenderán sus trabajos, no se detendrán, pues eso significaría desempleo.

Sobre esto declaró: “Aprovecho para mis malquerientes, decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa desempleo, significar afectar la economía de la gente y son obras importantes que estamos llevando a cabo”.

Y sobre la falta de apapachos, agregó: “Ofrezco disculpas y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, y abrazar y besar, porque que no lo puedo hacer por la sana distancia y nada más así (saludo de mano en el pecho) que no lo vayan a tomar a mal”.

A pesar de esto, señaló que en Bahía de Banderas, delante de la camioneta que lo transportará, se encontrará parte de su personal para recoger las peticiones de la gente, las cuales, aseguró, serán respondidas.

“Voy a estar en Bahía de Banderas, Luis Rio Colorado, en Mexicali y cambiamos lo de Navolato, precisamente para evitar la concentración y voy a ir a Badiraguato, Sinaloa a supervisar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Voy hasta el tramo, hasta donde vamos avanzando”, añadió el tabasqueño.

Al preguntarle sobre si este cambio en su rutina de viajes será sólo por la contingencia sanitaria, es decir, con respecto a los eventos masivos y los besos y abrazos, López Obrador respondió que al menos por esta semana será así.

*Con información de El Universal