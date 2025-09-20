Lo que necesitas saber: En el 2024, Nicolás Maduro suspendió durante varios días X en el territorio venezolano.

Youtube no quiere a Nicolás Maduro, al menos no para tenerlo en su plataforma. Y no es invento nuestro, le dieron de baja el canal del venezolano. Si intentan buscarlo les va a salir un mensaje que dice: ‘Esta página no está disponible. Disculpe las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda’.

Hasta el momento, ni Maduro ni el gobierno de Venezuela se han pronunciado al respecto, aunque seguramente no les hizo mucha gracia la decisión.

Foto: Presidencia de Venezuela

Cierran el canal de Nicolás Maduro en Youtube

Hasta antes de que Youtube cerrara el canal de Nicolás Maduro, tenía unos 233 mil suscriptores. Seguramente la pregunta más importante es ¿Por qué le cerraron su canal? Bueno, no tenemos la respuesta.

De acuerdo con la información de los medios venezolanos el cierre se realizó sin previo aviso y tampoco una justificación para hacerlo. Aunque sí señalan que podría estar relacionado con los conflictos que existen entre Venezuela y Estados Unidos.

No es la primera vez que existen problemas entre redes sociales y Nicolás Maduro. Por allá del 2024, suspendió durante unos días X, según él por el odio que existe en la plataforma. ‘Que se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior’.

Y está vez, el cierre de su canal llega en medio de los problemas marítimos con Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump instaló varios buques en el Mar Caribe con la intención de detener embarcaciones con droga que se dirijan a su territorio, incluso atacaron una embarcación.

Pero eso no es todo, también ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, lo acusan de encabezar el Cártel de los Soles.