Lo que necesitas saber: Los ataques han sido contra bases militares de Estados Unidos en distintos países de la región.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán no sólo se desarrolla en territorio israelí e iraní —donde más de 700 personas han muerto desde los más de mil bombardeos de los ejércitos estadunidenses e israelíes—, sino que se ha extendido a otros países de la región donde se ubican bases militares estadunidenses.

Esto en respuesta de las fuerzas armadas de Irán tras los ataques en más de 150 ciudades y que ha dejado el saldo de más de 700 personas fallecidas, de acuerdo con la Media Luna Roja (el equivalente a la Cruz Roja en Medio Oriente).

Foto: @realDonaldTrump

Ataques contra bases militares de Estados Unidos

El lunes 2 de marzo, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus connacionales salir de: Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En este contexto, medios internacionales como la Deutsche Welle o El País han reportado ataques contra bases estadunidenses en distintos países.

Foto: @DeptofWar

Además de Israel, se han registrado ataques principalmente contra las bases militares estadunidenses en Arabia Saudí, donde se registró un ataque contra la Embajada de Estados Unidos, Baréin, Qatar, Chipre, Kuwait e Irak desde el 1° de marzo en respuesta a los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

En el caso de Chipre, el ataque fue contra una base aérea de Reino Unido, después de que el gobierno le diera luz verde a Estados Unidos para que utilizara sus bases contra Irán, cosa que España, en su caso, rechazó.

Ataques de Irán // Fotos: Redes sociales (capturas de pantalla)

El lunes 2 de marzo, Donald Trump declaró que el ataque “preventivo” contra Irán se extendería unas cuatro o 5 semanas o lo que fuera necesario…